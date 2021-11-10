蔡英文賀出口創新高 民眾黨：靠中國發大財現況重甩耳光

蔡英文總統昨在臉書發文慶賀，台灣今年前10個月的出口達3642億美元，創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄。不過民眾黨今發表聲明指出，今年1至10月，台灣出口至中國金額達1546億美元，佔總出口金額42.5%，年增率高達26.5%，創下10年來新高紀錄，「靠中國發大財的現實情況，無疑是給熱衷抗中保台的蔡總統甩了重重的一記耳光」。

民眾黨表示，對於出口創歷年新高，蔡總統不敢說的是，對中國貿易依存度也再創新高。據財政部統計，台灣出口貿易對中國依賴度，都在民進黨執政時期大大增長，自2016年起，對中國出口依賴度從40.1%上升到2020年的43.9%，而今年1至10月也達到42.5%，「狂賣芒果乾，卻對中國孤注一擲」。

民眾黨提到，兩岸關係日漸緊張，中國突如其來的禁令使台商、果農血本無歸，蔡政府面對中國「養套殺」策略，卻持續把雞蛋都放在名為中國的籃子裡，「難道不怕哪一天全部被砸破？」當台灣鳳梨、釋迦、蓮霧接連被禁止出口到大陸，蔡政府一方面用愛國心讓民眾幫忙下架，一方面嚷嚷著要向WTO提告，拖到11月才正式告狀，但對於這樣高依賴的情況仍一籌莫展。

民眾黨說，民進黨過去稱ECFA是糖衣毒藥，會讓台灣加深對中國的依賴，但蔡政府執政5年多，對中國的出口依存度不斷提高，顯見蔡政府不但沒戒掉這個毒藥，反而更用力地舔著毒藥外的糖衣且不可自拔，怎麼還好意思說自己「站著把錢掙？」政府有責分散貿易風險，不要只是把「抗中保台」當成選舉時喊的口號，必須做出更實際且有力的改變，讓台灣能真正走向世界。