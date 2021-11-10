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憂心肌炎！12至17歲BNT第2劑暫緩 陳時中：延長到10周再決定

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
陳時中說，依照專家委員最後決定，目前暫緩青少年接種BNT第二劑，會就目前發生心肌炎16名個案，請專家、防疫醫師整體檢討。記者曾學仁／攝影
陳時中說，依照專家委員最後決定，目前暫緩青少年接種BNT第二劑，會就目前發生心肌炎16名個案，請專家、防疫醫師整體檢討。記者曾學仁／攝影

國內先前開放青少年接種第一劑BNT疫苗，而13日起將開打第14輪疫苗，第二劑BNT僅提供給18歲以上成人。立委楊瓊瓔今質詢，青少年接種BNT第二劑計畫，衛福部長陳時中說，依照專家委員最後決定，目前暫緩青少年接種BNT第二劑，會就目前發生心肌炎16名個案，請專家、防疫醫師整體檢討。

12歲至17歲青少年接種BNT疫苗後發生心肌炎、心包膜炎不良事件備受矚目，美國統計顯示，青少年打第二劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第一劑的10倍。而部分國家也調整青少年疫苗施打策略，如香港建議12至17歲改打1劑BNT、英國12至18歲僅施打1劑BNT等。

楊瓊瓔今詢問，先前青少年接種計畫，預計隔6周施打第二劑，陳時中表示，根據專家委員評估，目前決定暫緩第二劑接種，延長到10周後再決定要不要施打第二劑。這兩周會先以16例發生心肌炎個案，請專家及防疫醫師做整體檢討，並參考國外資料，看是否真正符合心肌炎。

楊瓊瓔說，國外研擬5至11歲接種新冠疫苗，我國目前有無計畫？陳時中說，這要更審慎，連第二劑都還沒決定，不會想到5歲以上。

新冠疫苗

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