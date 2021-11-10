歐美研究證實第3劑效益佳且混打可行 保護效果逾9成

歐美疫苗完整接種率高，但疫情仍高，各國除了不敢貿然放鬆非藥物公衛防疫措施（NPI），也有許多國家嘗試透過接種第三劑平抑疫情。以色列最新研究分析上百萬人，發現不論預防確診、重症住院、死亡，三劑效果均優於二劑。美國研究也發現，第三劑混打是可行策略，不良反應大多屬輕中度，大多可順利康復。台大公衛學者提醒，蛋白質疫苗（高端）混打mRNA疫苗也值得繼續探討。

台北醫學大學教授嚴明芳指出，以色列率先於7月30日給予60歲以上民眾接種第三劑、後來擴大的給予接種兩劑滿五個月者都打第三劑。分析兩組共145.6萬人資料發現，三劑效果優於兩劑，防止確診效益達88%，防止有症狀感染效益91%、預防重症效益92%、預防住院效益93%、預防死亡效益81%。

公衛學者任小萱指出，美國針對老年人、免疫不全者提供第三劑疫苗，並分析莫德納、BNT、嬌生三種疫苗共9種混打方式的效果。結果發現，雖然Delta變異株使抗體濃度下降，但施打加強劑可再次顯著提升抗體濃度。另外，針對只需要接種一劑的嬌生疫苗，如果再加強接種一劑mRNA疫苗，可讓抗體濃度接近於接種三劑mRNA疫苗。此外，混打後不良反應大多屬輕中度，大多可順利康復。

陳秀熙表示，蛋白質疫苗（高端）混打mRNA疫苗應該也是未來可行的方法，雖然目前研究不多，但若能證實其效益，或許是或許對於青少年心肌炎是一個不錯的解套方針，執得繼續探討。

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