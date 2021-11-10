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國民黨曾提廢考監 陳亭妃質疑：立場怎麼不同了？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳今天開「修憲時刻來臨，凝聚國家共識」記者會。記者李承穎／攝影
民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳今天開「修憲時刻來臨，凝聚國家共識」記者會。記者李承穎／攝影

民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳今天召開「修憲時刻來臨，凝聚國家共識」記者會。陳亭妃表示，國民黨一年多前說民進黨提廢考監是廢假的，如今證明民進黨是真的要用修憲來廢考監，希望國民黨也要言行一致，堅持當初廢考監的力道跟精神，讓廢考監提案送出立法院，交付公民複決。

陳亭妃說，一年多前，在行使監察院長陳菊的人事同意權時，國民黨多位立委還訴求廢考監，林為洲曾說「黨團主流民意主張廢考監，38席藍委有30席支持，國民黨中常委侯彩鳳、謝衣鳳等人也認同廢考監」，當時還有蔣萬安、陳玉珍、林奕華、葉毓蘭公開支持廢考監，而國民黨黨版沒有提出廢考監，她要問這些立場怎麼不同了？

陳亭妃指出，正國會立委在一年多與專家學者們的公聽會與修憲論壇的討論後，針對18歲公民權、廢考監、基本權等修憲進行提案，這些提案也都已經進入委員會。基本權部分，將達成淨零碳排的目標入憲，同時將肯定多元文化，進一步明確修改成國家應保障多元文化發展。針對於居住權，則增加國家應保障國民基本住居之要求，並應提供經濟弱勢之無住屋者社會住宅或基本住居之補貼。

黃秀芳表示，在她針對政府體制相關的條文提案中，將避免過長時間的看守內閣，造成國家運作的停滯。同時提出降低不分區政黨席次門檻，落實並健全政黨政治，深耕比例代表制，以及合理規劃國家財政劃分等精神納入憲法中，提案中也希望能夠再次討論修憲門檻，表示現在修憲門實在太高，只要在立法院裡有在野黨杯葛，幾乎就確定會破局，對國家的發展未必有益。

陳歐珀說，台灣要面對的是全面性數位資安戰爭，因此他希望將「數位國力、安全國家」提升成修憲重點，將面對境外敵對勢力，各種資訊戰所產生的危害，拉高到憲法層次，增加我國憲法中民主防禦的面向。

 

修憲 國民黨 陳亭妃

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