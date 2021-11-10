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綠委籲各部會加強四大公投宣傳 政院：責無旁貸

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道
圖／截自國會頻道

立法院內政委員會今天審查明年度行政院預算。民進黨立委莊瑞雄質詢時要求各部會上緊發條，針對四大公投的說明，各部會社群平台與民眾互動應加強。行政院發言人羅秉成答詢表示，四大公投政策說明，相關部會各有責任區，衛福部、農委會、經濟部責無旁貸，其他部會也應協助說明政府政策，這部分確實要加強。

內政委員會今排審中央政府總預算案有關行政院部分以及審查行政院「辦理政策宣導相關之廣告彙整表」共2案，邀請行政院秘書長李孟諺、羅秉成等人列席備詢。

莊瑞雄表示，四大公投的說明，不能只有行政院長蘇貞昌和部會首長負責，尤其他擔心美豬公投若有閃失，本來可以進口又要再去禁止，恐變成台灣制裁美國，產生的衝擊會很大。各部會在社群平台有建制那麼多費用，有些貼文卻沒有破百，也沒有和民眾互動。

羅秉成答詢表示，四公投案其中3個是對政策的複決，1個則是法律原則的創制，行政院有責任、有義務把相關政策論述對外說明，這也是蘇貞昌為何馬不停蹄到各地宣講四大公投的原因。相關部會各有責任區，衛福部、農委會、經濟部責無旁貸，其他部會在適當情形下，也應協助說明政府政策，這部分值得加強。

李孟諺表示，四大公投是關鍵一戰，不只是食安問題，也關乎台灣能否走出去、進入國際組織，關係台灣存亡與未來發展，行政團隊一定會全力以赴強化說明。

行政院 公投 羅秉成

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