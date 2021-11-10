影／立委抨擊原住民族重要法案「龜速」

立委廖國棟、孔文吉上午在立法院舉辦原住民權益記者會，檢視蔡英文總統執政2000天原住民政策進度，廖國棟表示蔡英文總統在105年競選總統時，提出九大原住民族政見主張，與之對應的重要原住民族法案約計有13部，抨擊原住民族重要法案只能用「龜速」形容。

【中央社／台北10日電】

國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉今天表示，蔡政府自民國105年提出原民政見主張，相對應的法案有13部，但迄今達成率僅23%，進度慘不忍睹。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應接受中央社記者訪問時說，蔡總統一向都很重視原住民權利，也已交辦原民會積極處理相關法制，因為相關專法涉及層面複雜，幾十年來數度進出立法院無法完成。

廖國棟、孔文吉今天在立法院召開「蔡總統執政2000天原住民族政見進度」記者會，兩人指出，蔡總統執政滿2000天，但有關原住民族的相關法案提案卻非常緩慢，進度慘不忍度。

廖國棟表示，總統蔡英文在105年提出的原住民族政見主張，與其對應的法案有13部，但至今僅完成原住民族教育法、國家語言發展法、原住民族語言發展法等3部法案的立法與修法，達成率僅23%。

他指出，他個人在上屆立委任期內，就已經提出蔡總統原住民族政見中的8項原住民族權利法案，包括原住民族工作權保障法、原住民族健康法、原住民族自治法及原住民族土地及海域法等案，卻苦等不到執政黨的立法版本併案審查，造成原住民族權利的推展只能用龜速形容。

孔文吉指出，原住民族文化權中的狩獵文化也是重中之重，也因為蔡政府未加速立法保障，導致釋字第803號解釋限縮原住民族狩獵權，嚴重限制原住民獵人與生俱來的權利，這些問題，蔡政府難辭其咎。

對此，蔡適應指出，除了研議專法，現在的立法策略是採取更有效且實質的分流立法，可以立即執行的部分立即執行，避免專法的複雜性反而延遲了原住民朋友的權利，用更實質作為的來讓原住民族受惠。

蔡適應表示，在土地權利上，2019年修正通過山坡地保育利用條例第37條，截止今年7月，原住民保留地所有權移轉面積約1萬1120公頃，已有2萬7千人受惠。另外，原住民保留地禁伐補償條例，也讓原住民實質受惠。