蔡英文發文賀出口創新高 王鴻薇酸：史上貿易最親中

蔡英文總統昨天指台灣出口額截至今年10月，已連續16個月正成長，並以401.4億美元創下歷年單月新高，更以3642億美元創歷年同期新高；今年的經濟成長率也預估達6.01%，創下11年來新高。對此，台北市議員王鴻薇在臉書猛酸，對中國大陸貿易依存度最高的總統，「蔡總統，您覺得可喜可賀嗎？」

蔡英文總統昨日在臉書發文，慶祝今年台灣出口額創新高，王鴻薇指出，要提醒一下蔡總統，台灣對中國大陸及香港的出口額，從去年的1513億美元，到今年還沒結束就已經達到1546億了，顯見兩岸經貿依賴持續加深。

王鴻薇說，在蔡政府執政下，中國大陸及香港佔台灣出口總額，從2016年的40.1%，到去年創下新高，達到了43.9%，今年一到十月為止也已經有42.5%。

王鴻薇表示，蔡英文成為史上讓台灣貿易最親中、對中國大陸貿易依存度最高的總統，「蔡總統，您覺得可喜可賀嗎?」