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蘇揆粉絲頁比政院臉書活躍 藍委批濫用公帑造神

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自林思銘臉書
圖／取自林思銘臉書

行政院官方臉書點閱率慘澹，院長蘇貞昌個人臉書卻相對活躍，國民黨立委林思銘今天表示，行政院公私不分，用國家公帑為蘇貞昌個人宣傳，帶頭做出錯誤示範，非常不可取。

林思銘指出，去年發生行政院網路小編直接在議場製作譏諷在野黨的圖卡，後來被民進黨網路側翼轉發，引發外界行政不中立的質疑，經過一年，他檢視「中華民國行政院」臉書粉絲頁，發現點閱率慘澹，政院小編都努力跨足經營「蘇貞昌」個人粉絲頁，兩者粉絲數分別為17萬與124萬，兩者相差近8倍。

林思銘表示，行政院臉書粉絲頁內容平淡無奇，真的就只是「政令宣導」；反觀蘇貞昌臉書，大量運用公務拍攝的影音、照片，這些照片都是由行政院新聞傳播處攝影、錄製，用的是公家的人、公家的錢，竟然都在為個人宣傳，連行政院官方網頁都搞得好像蘇貞昌競選官網一樣，簡直在造神。

林思銘表示，比較105年國民黨執政時期與現今行政院新聞傳播處的人員編制，勞務人力人員增加4名，有的負責燈光音響、有的負責剪報、側錄，還有人專門負責「宣導及跨部會文宣業務聯繫」；他質疑，這些人力可能都屬於蘇貞昌專用小編群的一部分。

林思銘說，行政院預算書中，新聞傳播處的業務說明，從來都只有經營管理「行政院官網」和「行政院臉書粉絲頁」，蘇貞昌個人臉書粉絲頁大量使用公務拍攝之影音、照片，並利用行政院公務人力擔任小編，是公器私用，行政院長帶頭做錯誤示範，非常不可取，他要求蘇貞昌必須立即出面說清楚、講明白，並停止錯誤行為。

行政院 蘇貞昌

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