二度回嗆朱立倫 蘇貞昌：哪一隻馬聽得懂人話請帶出來

中選會針對年底四大公投舉行五場意見發表會。國民黨主席朱立倫不滿民進黨派出出席代表，形容此為「下駟對上駟」，引爆藍綠論戰。蘇貞昌昨於立法院回擊朱立倫的「下駟對上駟」：「馬講話人聽不懂」。今日蘇貞昌出席TCCF創意內容大會開幕式，媒體聯訪問及此事，他再度回應「朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看，哪一隻馬聽得懂人話。」

朱立倫對於昨日蘇貞昌所言「馬講話人聽不懂」，表示是「惡毒的攻擊」，認為蘇貞昌不該用「「上駟下駟說」來嘲諷及攻擊在野黨主席。針對朱立倫的回擊，今天蘇貞昌今天再度表示，「用馬來比喻人的是國民黨，還分上下的也是國民黨，我講馬聽不懂人話，朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看，哪一隻馬聽得懂人話。」