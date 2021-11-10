法國沒有地震斷層帶？ 蘇貞昌改口

立委羅明才昨日在立法院質詢行政院長蘇貞昌「是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠？」蘇貞昌回應「法國沒有地震斷層帶」，卻遭學者打臉蘇「睜眼說瞎話」，法國並非沒地震帶。蘇貞昌今日出席2021「創意內容大會TCCF」開幕式，接受媒體聯訪時表示，如果要更精準的來講，法國只有東南部很小一塊有地震帶，而法國的地震頻率非常少、規模非常小，他們也沒把核電廠建在地震斷層帶上。

媒體提問，美國聯邦參、眾議員抵台訪問，是否會討論國防合作，是否會跟蘇貞昌會面？蘇貞昌表示，台美關係相當重要，謝謝美國在國際各種場合為台灣發聲，我們也希望兩邊關係經由互動，有利於各方面的互助合作，「至於相關朋友互訪等等，我們都尊重，都照雙方意思做妥善安排」。

【中央社／台北10日電】

行政院長蘇貞昌今天對於法國有無斷層帶一事表示，如果要更精準來說，法國只有東南部很小一塊有地震帶，而法國地震頻率非常少，規模非常小，法國也沒把核電廠建在地震斷層帶上。

國民黨立委羅明才昨天在立法院質詢蘇貞昌，是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠。蘇揆回應表示，法國沒有地震斷層帶；但有學者表示，法國確實是有地震帶經過。

蘇貞昌上午出席2021「創意內容大會TCCF」開幕儀式，他接受媒體訪問時做了以上回應。

有關美國國會議員昨晚搭乘專機來台的目的，以及是否會討論國防合作並拜會行政院，蘇貞昌表示，台美關係非常重要，很謝謝美國在國際以及各種場合為台灣發聲，希望兩邊關係經由互動，有利於各方面互助合作；至於，有關朋友互訪等等，都尊重、都照雙方的意思做妥善安排。

至於媒體報導，國民黨主席朱立倫昨天談到四大公投電視意見發表會一事，他沒有說過「上駟對下駟」這種話，以及「馬聽不懂人話」是惡毒的攻擊；蘇貞昌回應媒體提問時表示，用馬兒比喻人的是國民黨，還分上下也是國民黨，「我講馬聽不懂人話，朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看看，哪一隻馬聽得懂人話」。