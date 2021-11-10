不滿軍公教調薪預算程序 翁重鈞認「違法」離席

行政院核定明年軍公教人員調薪4％，立委翁重鈞上午在立法院審查人事總處預算時提出，他希望調高待遇、甚至超過4%，但他認為，軍公教人員調薪所需所需163億，挪用歲計賸餘是違法的，要求暫停審議。列席立委認為應一案歸一案，年度預算不能因此停擺，主席葉毓蘭裁示續審，翁崇鈞為此不滿離席。

立法院司法及法制委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於行政院人事行政總處及所屬主管收支。翁重鈞在審查前提出程序問題，建議暫時不審。他表示，這次軍公教人員待遇準備，人事行政總處要負很大的責任。

翁重鈞說，他希望能調高軍公教待遇、甚至不止4％，但軍公教人員待遇準備，需要163億預算，卻以挪用歲計賸餘方式是違法的。他引用預算法第23條，歲計賸餘不得用在經常支出，等於歲入來源還不穩定，因此他認為，主計總處送來的修正案，是不合法、是不對的。

他認為在歲入來源處理還沒確定前，審查都是多餘的。

其次，翁重鈞也認為，軍公教調薪「中央請客、叫地方埋單」，是不對的。人事總處、主計總處生要以統籌分配稅勻支給予補助，但特別統籌分配稅，屬於稅課收入的一種，雖有6%額度可做統籌運用，用在緊急、重大事項，且稅客收入不能用在地方稅，此時拿來用在人士待遇調整補助，是不對的。

翁重鈞說，過去有四個年度曾調整待遇，每一次地方該調整的經費，都是中央補助、編列，這次竟沒有編，這筆錢要用特別統籌分配稅處理已經是不對的，就應該說明，要幫地方籌措的財源，錢從哪裡來？要編在哪裡？不然今天的審查也是多餘的。

對此，人事長施能傑表示，預算怎麼編制，是由主計總處負責，人事總處只是做調薪規劃建議案，建議是否先將預算按照程序進行，因為所有提案都做很多溝通。至於後面預算編列程序，是更大的總預算案議題，建議能往下走。

立委黃世杰認為，調薪部分，主計總處是以修正案進來立法院，程序上還不在委員會。但對於全國公務人員人事管理、常態運作，不應停擺，不能因為修正案，就影響本預算，收入、支出沒問題的審查。立委羅致政也建議按照原定程序走，兩案不應混在一起。立委陳椒華也認為到時主計總處會說明，今天應續審。

立委吳斯懷緩頰，他支持翁重鈞所提，軍公教調薪政策，人總、主計處，應該依法依程序處理。他提出折衷案，調薪部分預算都暫停審，因為這本來就沒有按照法治化程序走，其他預算照樣審。

許智傑也認為應一案歸一案，人總私底下再跟翁委員報告修正案程序怎做，讓翁委員清楚，他是贊成。

主計總處說明，調薪預算在籌編111年總預算時，行政院還沒確定要調薪，因此送進立院版本沒有包含調薪案。後來軍公教審議委員會決定調薪時，總預算案已經交付委員會，因此依循以往以修正案送進來。編列時是依照預算法規定，修正完後，收支賸餘有兩千多億。

至於地方政府這塊，預算現在都已經送到議會審議，未來讓地方政府也可以在明年元旦順利調薪，行政院也決定，地方政府這塊，會用特別統籌方式，給予全額協助。

召委葉毓蘭表示，翁重鈞提醒的是程序正義問題，並強調自己是既愛其禮，又愛其羊，她還是希望能為軍公教、警消多爭取些，今天照審預算，已協調過的舊案按照協調決議。翁重鈞則離席表達不認同。