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誰在蹭聲量？林右昌：最近我聲量超過柯P他吃醋不習慣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
誰在蹭聲量？林右昌：最近我聲量超過柯P他吃醋不習慣。記者游明煌／攝影
誰在蹭聲量？林右昌：最近我聲量超過柯P他吃醋不習慣。記者游明煌／攝影

台北市長柯文哲、基隆市長林右昌針對基隆捷運不斷隔空交火，爭議不斷，基隆市議員陳明建今天在議會總質詢時質疑，誰林右昌在蹭聲量？林右昌回應說明，可能因為最近他的聲量超過柯P，柯可能吃醋，有點不太習慣。

林右昌說，所謂蹭聲量的問題，可能因為最近他的聲量超過柯P，柯可能吃醋，有點不太習慣，他過去習慣聲量高於別人。捷運的問題非常單純，但最近因為政治的口水，做了抹黑和扭曲，非常不足取，他一再說明，很多計畫的執行，都是有證有據的。柯市長每一次的批評，最後都證明他是錯的。

林右昌表示，基隆捷運的問題不只是基隆的問題，廊帶和經濟發展對北北基三個城市都是有非常大的助益，不只是為了通勤，他已經講過N次了。

至於柯市長批評莊人祥智商是不是只有70的問題，林右昌說，就像人在取名字的時候，常說命裡面欠什麼補什麼，欠水補水，欠金補金，可能是一種償的心態，柯P可能也是這種心態，他一直講可能就是欠什麼東西。越聰明的應該要越謙虛才對，不會一直講，一直講，他對柯市長批評莊人祥智商只有70，非常不以為然。

中央自購59.4萬劑效期僅約1個月的AZ疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋短效期為供貨不穩所致，遭台北市市長柯文哲狠酸「他是認為我智商不到70嗎？」

基隆捷運 林右昌

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