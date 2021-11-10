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影／顏寬恒宣布參加立委補選後 今天到醫院打疫苗
國民黨主席朱立倫和台中市長盧秀燕與藍營立委、台中市議員等多人，昨晚到台中市沙鹿區顏寬恒與妹妹台中市副議長顏莉敏服務處，在眾人力挺支持下，顏寬恒宣布接受國民黨徵召，參選立委補選，他今天早上到醫院施打新冠肺炎疫苗，再安排私下拜訪行程，展開請益和請托行程。
昨晚的顏家服務處很熱鬧，台中市議長張清照和多位藍營市議員先後趕到，被請到二樓休息討論昨晚的大團結記者會，市長盧秀燕和國民黨主席朱立倫隨後趕到，集合後到一樓開記者會，朱立倫全程拉著顏寬恒的手，請顏寬恒坐在正中間位置，顏的二側分座朱立倫和盧秀燕，顏的父親顏清標坐第一排左側。
顏寬恒昨晚公開說明自己參選聲明，並在臉書留下參選心路歷程後，今天早上到醫院接種疫苗後，開始展開私人的地方拜訪行程，幕僚說，顏寬恒今天行程暫不公開。
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