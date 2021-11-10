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中共成最佳助選員之2／「頑固台獨份子」讓吳釗燮聲量創1年新高

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:外交部臉書

文/朱涵瑜

國台辦列為「頑固台獨份子」的外交部長吳釗燮，除了本人和家人被禁止進入境陸港澳之外，國台辦還宣稱要依法對「清單在列的台獨頑固份子」實施懲戒等。對岸「點名做記號」，也意外成了綠營人物和「頑固台獨份子」榮譽勳章，因此，吳釗燮在外交部的官方推特用英文回應，「在被國台辦列為終身黑名單和制裁後，我收到無數的恭喜，有很多人因為不被認可而感到嫉妒，還有人問說他們可以去哪裡申請，為了配得上這項殊榮，我將持續為台灣的自由和民主奮鬥。」

image source:外交部Twitter

國台辦「頑固台獨份子」名單  意外成綠營榮譽英雄榜！ 吳釗燮：殊榮 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/08/10~2021/11/07）統計調查國台辦的頑固台獨份子清單，不僅讓吳釗燮短時間內網路聲量暴漲，11月5日當天更是衝到9,149筆，創下近一年來的最高點。相較過去幾件重大議題，包括於吳釗燮赴歐洲訪問，去年WHA友邦替我國發聲卻慘遭消音，吳釗燮反擊抗議等等，這些事件的聲量都不及這回國台辦的頑固台獨份子清單，中國大陸官方可說變相成了吳釗燮網路聲量助攻的最大幫手，同時也凸顯出「抗中保台」這張牌在該議題上，仍有其發揮之處。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

「頑固台獨份子、背叛祖國、國台辦」 吳釗燮熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字分析，在過去三個月期間內，無論是國慶，或是疫苗採購、捐贈與國外洽談事務，吳釗燮皆著墨不少，但從熱門關鍵字卻觀察到近日的「頑固」、「台獨份子」、「言行惡劣」、「國台辦」、「背叛祖國」、「朱鳳蓮」、「終身刑事責任」等字詞都在榜單之中，而且討論程度相當高，顯見頑固台獨份子清單在台灣政壇、網路上掀起一股熱議。

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月08日至2021年11月07日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳釗燮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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