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王必勝稱不適當關係已結束 妻：對我傷害很大 還沒原諒他

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王必勝稱不適當關係已結束 妻：對我傷害很大 還沒原諒他

聯合新聞網 / 綜合報導
王必勝妻子(左)與王必勝首度針對不倫風波受訪。左圖擷自北榮官網、右為本報資料照片
王必勝妻子(左)與王必勝首度針對不倫風波受訪。左圖擷自北榮官網、右為本報資料照片

衛福部醫福會執行長王必勝不倫戀風波鬧得沸沸揚揚，在事發兩週後，王必勝偕妻子尤香玉接受媒體專訪，表示與林女的關係已結束，但未否認林女的孩子是他的；妻子尤香玉則坦言，這件事對她的傷害很大，但到了這年紀要對很多人負責，她自己到現在還沒原諒他。

王必勝在緋聞風波後一直迴避媒體採訪，但日前終於打破沉默，與妻子尤香玉共同接受《鏡週刊》專訪。王必勝首度坦言與林女是「不適當、不應該的關係」，並強調與林女的關係已經「結束了」。至於之前聲稱是林女與前男友的孩子，他也首次改口，強調要尊重孩子，但未否認自己與孩子的關係。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任、王必勝的妻子尤香玉則是首次露面，她表示，這件事「對我傷害很深」，「自己現在沒有原諒王必勝」。她進一步強調，接受專訪本意也不是要告訴社會大眾「我原諒我先生，你們也要原諒他」。尤香玉重申婚姻關係中牽扯很複雜，「後面我要怎麼做，那是我的隱私，我也沒有義務告訴我不認識的人。」

她強調，此時此刻她並沒有辦法做什麼決定，與王必勝是從大學同學走到現在、相識超過三十年的夫妻和朋友，他們雙方的親友關係也非常好，也有很多共同的朋友、同事。她並認為，若是王必勝未參與這次的防疫工作，他們的婚姻關係應不致於會招來這麼多關注；會不會後悔王必勝參加此次防疫工作？她則回答：「我不會，因為我知道他影響很大，沒關係，我們兩個可以承受。」

王必勝 外遇

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