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綠批丁守中曾說公投亂大選 孫大千：扭曲發言掩政治意圖
民進黨立院黨團為反擊藍營公投綁大選，指稱前台北市長候選人丁守中曾說公投亂大選。前立委孫大千在臉書批評，民進黨是去中國化到連中文都看不懂了嗎？丁守中表示公投亂大選，並不代表丁反對公投綁大選。
孫大千表示，2018年地方選舉時的選舉亂象，主要的原因並非是在於公投與大選同時舉行，而是在於選務機關在面對公投提案過多時，無法有效改善投票動線，才會造成排隊人龍。也就是說，只要能夠同步增加圈票處，公投綁大選就不會影響投票效率。這麼簡單的道理，民進黨都不了解嗎？
孫大千說，公投一直是民進黨過去緊抱了數十年的神主牌，公投綁大選，提高投票率，更是當時民進黨努力推動修法的結果。2018年地方選舉民進黨的大敗，真正的關鍵原因在施政績效不彰，不敢承認自己的錯誤，卻把所有的黑鍋都讓公投來背，今日的民進黨對得起昔日的民進黨嗎？
孫大千批評，扭曲丁守中的發言來掩飾自己的政治意圖，民進黨難道不覺得丟臉嗎？如果真的這麼聽丁守中的話，當時為什麼不就直接支持他擔任台北市長就好了。
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