西非學生稱申請我國簽證遭刁難 外交部官員線上回嗆

教育部高教司今年砸1000萬元招收非洲生，但境外生權益小組今天舉行線上記者會，指部分迦納、奈及利亞非洲學生表示無法取得簽證，且遭駐非台北貿易辦事處不當待遇。有外交部官員今參與線上記者會，反指境外生自行臆測外交部刁難他們、實際上無此情事，記者會一度氣氛緊張。

110學年已展開半個學期，獲得我國大學錄取資格的西非學生成立網路社群，討論發現只有1名學生獲批簽證，境外生權益小組認為，這個比率實在過低。獲批簽證的學生，通常已獲得我國政府獎學金，並且只花2星期就取得簽證。其餘學生今年8月提簽證，卻要12月才能辦，質疑辦理進度被拖慢。

西非學生進一步說，據他們收到的外交部說明稿，稿件內容說到外交部發現近年有些被我國大學錄取的西非國家學生偽造簽證文件，因此外交部在收到簽證申請以後，有必要審查相關文件。

對此，一名曾在迦納就學的學生指出，他在迦納取得一個學士學位，且已在7個部門或機構驗證文件，包括迦納最高法院、迦納教育部、迦納外交部、迦納的最高委員會、在拉哥斯的迦納領事館、奈及利亞外交部和我的大學，「7個部門中，竟然沒有任何一個發現我偽造文件，這怎麼可能？」

境外生權益小組另表示，已有不少奈及利亞生被已發展國家的大學錄取，但他們在奈及利亞台北貿易辦事處所遭受的待遇，遠遠遜於其他國家的大使館。事實上，按美國統計，奈及利亞人是教育程度最高的非裔移民社群。他們頭腦清晰，並且有卓越的學術表現，不應被台灣高教排拒門外。

他們呼籲我國政府平等對待西非學生，且外交部不應以少數個案為理由，直指所有西非學生都會偽造文件。他們也認為，簽證申請審核時間應該被適當減少，外交部應對簽證申請人公開相關資訊。如有需要進一步釐清或補充文件，駐非台北貿易辦事處應盡快與申請人溝通。

教育部6日表示，簽證核發是外交部的權責，已請外交部領務局了解相關情形，並請駐奈及利亞台北貿易辦事處盡速查明回復。