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青平台「願景講堂」開課 朱敬一、賴清德同台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
由文化部前部長鄭麗君（左）創辦的青平台基金會成立民主治理學院，邀請中研院院士朱敬一（右）開設「願景講堂」，今晚正式開課，並邀請副總統賴清德出席課程始業式。圖／青平台提供
由文化部前部長鄭麗君（左）創辦的青平台基金會成立民主治理學院，邀請中研院院士朱敬一（右）開設「願景講堂」，今晚正式開課，並邀請副總統賴清德出席課程始業式。圖／青平台提供

由文化部前部長鄭麗君創辦的青平台基金會成立民主治理學院，邀請中研院院士朱敬一開設「願景講堂」，今晚正式開課，並邀請副總統賴清德出席課程始業式。賴清德指出，這次講堂的主題「從國際變局中看台灣民主的未來」，就是台灣當前最重要的課題。台灣位於地緣政治最具挑戰的前線，除了來自共產制度對台灣民主的威脅，在國際局勢中，美國重返亞洲，重啟「四方安全對話（QUAD）」、強化美日同盟，跨太平洋民主聯盟逐漸成形，台灣如何在這之中掌握關鍵契機，是非常重要的課題。

賴清德也感謝青平台董事長鄭麗君推出「願景講堂」重量級課程，邀請具專業知識及國家治理經驗的專家學者，用宏觀視野指引台灣未來的路徑，讓跨世代、跨領域的朋友可以一起共思共學，用心良苦，令人敬佩。

鄭麗君表示，「願景講堂」是青平台民主治理學院最重量級的課程。邀請在思想、知識和國家治理有豐富涵養、歷練的大師，在這個講堂中與跨領域的共學夥伴們一起探討台灣的政治、經濟和社會發展的現況與未來願景。

鄭麗君說，她與朱敬一在2012年的時候就「不打不相識」。當時她是不分區立委，而朱敬一則是國科會主委，因為國科會「中科四期二林園區計畫」，引發了在地社區的反搶水運動。「朱敬一當時用相當正面的態度回應農民訴求，不只變更用水計畫，更坐下來與立委們一起畫草圖，甚至啟動前所未有的科學園區政策環評。」「朱敬一在其淵博的知識中，有著深刻人文關懷，他對民主的信念，不只體現他的學術研究，更落實在公共實踐當中。」

朱敬一的「願景講堂」共四堂課程，主題包括了解國際大環境—「地緣政治」的新詮釋、台灣的永續民主—外部威脅、台灣的永續民主—內部環境及中國與民主國家之間的終極經濟矛盾。接下來三堂課將分別由中研院社會學研究所研究員吳介民、前台灣大學經濟學系教授林向愷及國發會主委龔明鑫擔任對談人。

朱敬一 願景 鄭麗君

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