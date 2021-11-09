氣候評比我全球倒數第五 環保署嗆：引用錯誤資訊

德國看守協會今天公布全球氣候變遷績效指標（CCPI），台灣再度「吊車尾」，今年名次更退為60名，位列全球倒數第五，環保署表示，今年評比對我國發生嚴重錯誤，量化評比項目有一半與「人均」有關，卻將我國人口數少算3百萬人，溫室氣體排放引用資料庫也有誤，德國看守協會已承認錯誤並將進行修改，但今天公布的資訊對我國已造成傷害。

環保署表示，CCPI原本目的是強化國際間氣候政治比較的透明度，藉此促進個別國家在氣候保護工作的進展。但過去幾年來，評比機制指標選擇與評比方法有爭議，已失去比較公平性。以前二年為例，CCPI都給予印度高評價，在前三名從缺的前提下，分別位居第9名及第10名。今年全球追逐2050淨零排放，印度碳排放仍持續上升，且一直到近日才宣示2070淨零的目標，但評比結果也還是名列前茅第10名，比全球大多數積極減碳的國家如德國、日本等排名都來得好。

環保署表示，CCPI評比方法及資料引用有誤，所做成評比排名沒有任何意義。依據歐盟執委會聯合研究中心的全球大氣研究溫室氣體排放資料庫，2019年全球燃料燃燒二氧化碳排放相較於2005年增加27%，中國與印度分別成長84%與113%，南韓與新加坡則分別成長23%與24%，而我國微幅增加3%，不僅遠低於全球平均值，在亞洲也僅次於日本。但CCPI在「溫室氣體排放」的評比給南韓及台灣60名及62名，排放量倍數成長的印度卻排第10名，如此評比機制令人費解。

環保署說，國際間常用碳密集度作為衡量各國推動減碳工作績效指標，數值越低代表績效越佳；依據EDGAR資料，2019年全球碳密集度為0.294 tCO2/kUSD，我國2019年碳密集度為0.227，較2005年減少33%。亞洲鄰近國家2019年日本為0.221、南韓為0.296，中國仍高達0.512 tCO2/kUSD。顯示我國近年來推動在低碳轉型與綠能產業已有成效，經濟持續成長，而溫室氣體排放不僅已過峰值，且呈現下降趨勢。

環保署表示， 2019年我國代表在馬德里COP 25期間已向該組織表示抗議，當時該組織表示願意考慮調整模式，納入地緣政經條件不利國家的特殊情境，以符合巴黎協定所強調的共同而容有差異並納入特殊情境之衡平原則。後來環保署也數次與其聯繫並提供我國溫室氣體排放資料、政策及再生能源發展情況，但從今天所公布結果來看，該組織並未依其承諾檢討指標評量方法，更未採納我國實際執行資料。

環保署說，今年CCPI雖然承認引用錯誤資料對我國評比，但對我國已造成傷害，環保署將再次請主辦單位精進改善其研究方法，並使用正確資料，否則將失去評比目的，我國也將評估不再參加此項評比。