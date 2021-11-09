台灣議會設置請願運動百年展立院登場 展期至年底

立法院長游錫堃今天出席「台灣議會設置請願運動百年精華展」開幕儀式，台北市長柯文哲、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召邱臣遠、時力黨團總召邱顯智等人皆出席剪綵。游錫堃表示，台灣的選舉在日治時代就有2次，對台灣歷史來說非常重要。感謝林獻堂、蔣渭水等先賢對台灣「民主啟蒙」與「文化啟蒙」的貢獻，引領台灣人民百年來的民主追求。

游錫堃表示，台灣議會設置請願運動從1921年至1934年間共赴日請願15次，而後1935年11月台灣舉辦了第一次選舉，1939年舉辦第二次，四年一次的選舉在1943年受到大戰影響延到1945年終戰，間接影響了1946年的台灣省參議會成立。

游院長指出，台灣民主不是突然從天上掉下來的，或是單靠黨外時期就可以帶來，無論是受美國協助的阿富汗或是英國統治時的香港，都沒有順利留下民主，可見民主沒有那麼容易，台灣的民主是百年追求來的。

柯文哲致詞時指出，這段奮鬥史是台灣重要的精神遺產，當大家要走向下一個百年的時候，在目前台灣社會還是面臨不同的挑戰，特別是中國在政治、經濟、軍事各方面步步進逼，如何維繫民主自由的台灣價值，鞏固台灣民主憲政體制，是大家要迫切思考的問題。

立法院是台灣最高民主殿堂，特別將100年前這段民主奮鬥史，於1月30日在台中霧峰的議政博物館舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」。為方便北部民眾參觀，今移師台北立法院院區進行精華展，展期11月9日至12月31日，申請方式及注意事項可到立法院官網查詢。