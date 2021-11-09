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柯文哲成立大數據中心 王欣儀：別成民眾黨選戰中心

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／王欣儀提供。
圖／王欣儀提供。

北市長柯文哲曾說學上海市，明年將在北市府成立「台北大數據中心」，市議員王欣儀下午在市政總質詢指出，上海與台北2地的大數據中心在人力、預算規模等都相差一大截，要求柯市長要做大數據治理就別再草草收場，以免東施效顰，別讓台北大數據中心成了民眾黨的「選戰研究中心」。

對此，柯文哲表示，大數據中心已籌備多年，將把北市公有數據作為市政使用，再繼續開發商業用途，這也是發展智慧城市的重要工具，未來即便市長換人，仍會延續。

王欣儀說，市府在北市府地下一樓的「台北大數據中心」正式開張後，裡面有個戰情室，外界不免質疑這個戰情室的「戰」是指什麼戰，是為了市政專用？還是為了民眾黨選戰？會不會變成民眾黨的「選研中心」？且大數據中心只是一個臨編組織，會不會等明年選舉結束，柯市長卸任後就沒了？

王欣儀質疑，上海大數據中心是「上海市政府辦公廳所屬全額撥款事業單位」 而台北大數據中心卻只是隸屬於「台北市資訊局底下」的任務編組，核心團隊只有5人，即資訊局長、專委及3名約聘人員，其他如資訊局數理治理中心人員約10多名會進駐。

王欣儀表示，上海大數據中心最有名的就是智能在線、便民服務平台「一網通辦」，透過一網通辦app，無論是公司行號或一般民眾辦事都可以「不用出門」；過去3年一網通辦已累計實施357項改革舉措，接入「一網通辦」平台事項3197項，公共服務事項累計辦件量1.5億。

王欣儀質疑，對於未來成立的台北大數據中心，「台北通」是否也能做到像上海「一網通辦」一樣，民眾不用出門就可以辦很多事情？

資訊局局長呂新科說，在台北通平台上會加上「一鍵申辦免書證謄本」，今年底將會有20項試辦項目移轉進來。中心預計於明年初完工，未來透過大數據彙整各局處資料進行市政分析，後續將會推出包括疫情及社會安全儀表板等八大主題項目。

上海 王欣儀 北市

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