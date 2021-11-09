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蘇貞昌不反對彰化升格 王惠美：將送改制計畫書爭取

聯合報 / 記者林敬家／即時報導
彰化縣人口數達125萬人以上，彰化縣府積極爭取成為第七都。報系資料照
彰化縣人口數達125萬人以上，彰化縣府積極爭取成為第七都。報系資料照

民進黨立委黃秀芳上午在立法院質詢表示，彰化縣的人口符合地方制度法升格的條件，行政院長蘇貞昌回應，彰化縣是6都以外人口最多的大縣，如果符合民意跟相關需要，他都不反對；對此彰化縣長王惠美也說，升格第七都彰化當仁不讓，將在今年縣議會臨時會提送改制計畫書爭取升格。

王惠美表示，彰化縣人口數達125萬人以上，不必修法就符合升格條件，她感謝縣籍立法委員的支持及發聲，將向縣議會提案爭取支持向中央申請升格設立直轄市，讓已經符合法定資格的彰化縣優先升格第七都。

六都磁吸效應造成其他縣市被邊緣化，因為直轄市及一般縣市二元不公平的體制，公務員職等不同，財政收支分配不同，造成彰化人才大量流失，每年人均統籌分配款敬陪末座，城鄉建設嚴重不均。

王惠美也說，彰化縣升格也比較單純，既不需要縣市合併，也不需要修地制法降低人口數，而且彰化位處台灣中樞，是建縣近300年的農業科技產業大縣，縣內上市櫃公司及隠形冠軍企業眾多，更是全球各地台商的故鄉、山海線鐵路交會處的交通樞紐，六都以外的第一大縣，在文化歷史及台灣整體發展上都深具重要性。

王惠美 行政院

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