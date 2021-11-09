至台北大學辦課程爆爭議 民進黨新北市黨部：遭藍營扭曲

民進黨新北市黨部日前與台北大學合作開辦公共政策研習班。國民黨文傳會副主委林家興批評，民進黨日前想把公投說明會辦在中央大學時就引發風波，未料現在又將黑手伸入台北大學，無視政黨與校園的分際。民進黨新北市黨部發出聲明回應，「2021 年公共政策研習班」是純粹的公共政策事務研討課程，推廣教育不應分黨派，勿以小人之心度君子之腹。

林家興指控，綠營過去高唱「黨政軍退出校園」，但現在的做法根本就是自打臉，不但雙標、更是慣犯，原來「政治退出校園」原來看的是顏色。

國民黨發言人江怡臻指出，該張研習班海報原標明主辦單位是「民進黨新北市黨部」和台北大學；講師名單包括民進黨基隆市長林右昌、台北市議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔、民進黨新北市議員何博文，政治色彩濃厚。

江怡臻說，從民進黨報名簡章的不同版本顯示，這個研習班像是要排除學生和一般民眾，只開放給民進黨籍的里長和投身政治事務的黨員報名，簡章內還寫道，「全程出席者，將由台北大學頒發結業證書」，根本就是大踩校園與政治的分界線。呼籲台北大學與民進黨出面回應，並還給學生乾淨的教育場域。

民進黨新北市黨部解釋，他們在10月23日舉辦的「2021 年公共政策研習班」是純粹的公共政策事務研討課程，除邀請實務政治工作者分享經驗，也邀請學者闡述理論分析，課程資訊透明，且他們是對大眾公開招生，完全沒有限制學員的政治立場與身份，課程當天也有許多非民進黨籍的學員參加並修習完畢，獲頒學校結業證書。除此之外，當日課程未設有任何民進黨旗幟、布條，有心人士竟扭曲為「政治進入校園」，動機令人匪夷所思。

民進黨新北市黨部表示，國民黨完全扭曲公共事務教育意義的真諦，他們要嚴正駁斥。終身學習、推廣教育不應區分黨派，也歡迎國民黨積極辦理公共政策研習推廣教育，提升藍營的問政品質。

民進黨新北市黨部指出，國民黨在威權時代時，將政治滲透校園，監控師生，80年代時甚至布建超過5000人，造成人民恐懼，至今未癒。國民黨不曾反省改變從前施行的愚民政策，反以小人之心度君子之腹，像是無法理解公民教育本質及民主社會下的真正價值，令人甚為遺憾。