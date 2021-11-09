綠營批新北是「慶記之都」 侯友宜罕見強勢回擊

新北近日發生多起槍擊案，新北市議員戴瑋珊、新北市議員擬參選人嚴蔚慈今日共同召開記者會「拒絕慶記之都，還我安全新北市」，要市府改善犯罪率，別讓治安飛來飛去。新北市長侯友宜在臉書回應，新北警察治安滿意度是六都第一，警察都是犧牲自己，捍衛人民的安全，絕不容許有人污蔑員警，打擊新北警察士氣。

侯友宜說，批評別人最簡單，不樂見台灣走向充斥批評與挑動的處境，他看到的是無論外面風雨如何，警察同仁依舊挺直腰桿，面對槍林彈雨，守住新北治安。這種勇於承擔、解決問題的作為與態度，不是少數人靠嘴上練兵就可以辦到的。

侯友宜表示，自己絕對不容許有人操作污衊新北警察、打擊基層警察的士氣。近日的偶發槍擊案件，新北警察在1日內快速破案，逮捕了15名嫌犯，1個都不容輕放；在今天的治安會報數據中，新北的刑案破獲率不斷上升、發生率都在下降，治安滿意度是六都表現第一，治安是否有感，民眾感受最深。

侯友宜提到，警察出身的自己，矢言不分黨派，守護國家，這是天職，是使命。任何犯嫌來挑釁治安，他絕對會在第一時間打擊犯罪逮到人！

侯友宜最後說道，誠心感謝所有的警察弟兄，犧牲自己，捍衛著人民的安全，這樣的態度定能贏得人民的尊重。期許所有的警察弟兄勇敢團結在一起，無懼流言中傷，一句話，我們繼續拚！