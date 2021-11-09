罵莊人祥智商不到70惹議 柯文哲解釋：是說自己

中央採購59.4萬劑AZ疫苗效期僅到11月底，指揮中心發言人莊人祥解釋後，遭台北市長柯文哲轟「奇怪，他是智商不到70是不是？」；議員張茂楠今針對此事質詢，柯文哲坦言戴口罩講不清楚，是說莊人祥當他智商不到70，但還是強調自己在罵莊人祥「理由很爛」。

台北市議會進行市政總質詢，張茂楠質詢時提到柯文哲因AZ即期疫苗槓上莊人祥，「你是在講人家智商不到70？還是在講你自己，還是又在被害妄想別人在罵你低能？」。

柯文哲說，說現在戴口罩都講不清楚，應該講慢一點，「我是在說我都希望我笨一點」、「奇怪，他是認為我智商不到70？不然怎麼會講那理由？我意思是這樣啦」。

張茂楠追問，是認為莊人祥在欺騙你、把你當傻子？柯文哲說，莊不要以為老百姓好騙，就編一個爛理由，如果大家在搶AZ疫苗，怎麼會擺了5個月，「實在是匪夷所思」。

張茂楠要求柯還原昨天情形，到底是在講自己智商不到70，還是在罵莊仁祥？柯文哲坦言「其實我還是在罵他，怎麼會認為老百姓這麼好騙？我都很希望我笨一點，奇怪，他怎麼會認為我智商不到70？」，還說下次要找比較好的理由，但建議不要找理由，說明清楚就好。

柯文哲最後表示，其實指揮中心也不用說明，只要把會議記錄、採購契約公開讓大家看，就知道怎麼回事了，一定有什麼地方有出錯，不然不會這樣。張茂楠提醒，柯身為市長應該要謹言慎行，不要隨便血口噴人。