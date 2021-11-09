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59.4萬劑AZ月底到期 蔡壁如質疑政府花大錢買即期品

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

我國自購的59.4萬劑AZ疫苗6日到貨，但有效期限僅到本月底。民眾黨立委蔡壁如指出，衛福部長陳時中不肯透露每一劑的採購平均價格，並稱是保密條約，據她估算，目前到貨的疫苗平均每劑1000多元，但「即期品」通常是低於2折的價格，甚至會免費捐贈，為什麼政府要花這麼多錢去買即期品？納稅人有權利知道這些救命的錢，到底被花到哪裡去。

蔡壁如指出，上周四她在立法院質詢衛福部陳時中關於政府採購疫苗的價格，但陳時中只肯鬆口，目前花費在疫苗採購的金額是240億元，不肯透露每一劑的採購平均價格。

蔡壁如也試算，依目前政府採購到貨的疫苗1335萬劑，240億元除以1335萬劑疫苗，等於每劑約1797元，在資訊不對等的情況下，暫粗估採購一劑疫苗約1000多元。「沒有人知道確切的採購價格，因為陳時中說這是保密條約，甚至連立法院疫苗調閱小組的委員，在會議室裡面看到的3份合約內容，都有許多關鍵地方被塗黑」。

蔡壁如表示，她所試算的疫苗價格指的是「效期正常」的疫苗價格，不會是「即期品」，因「即期品」通常是低於2折的價格售出，甚至會免費捐贈。她也質疑，為什麼政府要花這麼多錢去買即期品，「陳時中不是一直說，國際疫苗很搶手、供貨不穩定，一出貨就會被搶走，如果是這樣，為什麼我們的政府還買得到即期品？」

AZ疫苗 陳時中 蔡壁如

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