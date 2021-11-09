【重磅快評】支票開太快 陳時中要唸莊人祥幾句了

智商與買疫苗原是八竿子打不著的兩個議題，卻因指揮中心最近買到一批效期不到一個月的AZ疫苗而引爆。指揮中心發言人莊人祥說買到即期品是因疫苗供貨不穩所致，台北市長柯文哲嗆說「他是智商不到七十嗎？」，不過因涉及人身攻擊，柯事後改稱原話是「他是『認為我』智商不到七十，是不是？」，但以今天莊人祥的表現，恐怕陳時中也要唸他幾句了。

這批自購的59.4萬劑AZ疫苗因效期僅至十一月底，中間還要扣掉封緘檢驗的時間，真正能施打的時間相當有限，以致受到關注：這批疫苗到底能不能在效期內打完？今天指揮中心記者會提出第14輪疫苗接種計畫，陳時中宣布，13日開打疫苗接種，除了AZ第二劑間隔由10週縮短為8周，莫德納疫苗間隔也從原本的10至12周縮短成4周即可接種第二劑。

指揮中心預估第14輪接種人數，AZ第一劑有40.8萬人（同時選莫德納36.3萬人），AZ第二劑有183萬人等接種；莫德納第一劑約79.6萬人（其中36.3萬人也選擇AZ疫苗）、莫德納第二劑約56.9萬人、BNT疫苗則有99萬人等待接種第二劑。

雖然莫德納第二劑的間隔由10至13週縮短至4週，更有不少民眾預期開放混打在即，在在都會影響AZ疫苗的打氣，但陳時中卻信心滿滿認為，這批59.4萬的AZ疫苗一定打得完，最主要的原因是有183萬人等著打AZ的第二劑，根據過往7成報到率來看，報到率再低，也必然能把這批59.4萬劑AZ疫苗用掉，至於原先庫存160萬劑AZ疫苗，就視情況再說。

陳時中宣布莫德納縮短間隔至4週，其實民眾也別高興得太早，因為陳時中也附加了但書：「基本上滿8周者都能接種，滿4周者要再視到貨情況」，也就是他並不保證間隔4週就可以打得到，如何調配運用？完全操控在指揮中心手中。

有了這些盤算，這也說明陳時中在答覆媒體提問時就直言第14輪接種不會開放混打，第15輪有可能開放，但現在仍無法確定，要等貨到才能報告。他的意思就是擺明告訴第一劑打AZ的民眾「趕快死了這條心，乖乖來打AZ第二劑吧！」，指揮中心就是要等這批即期品用掉才有可能談混打，要不然他也不會補充說「同品牌、有登記疫苗者要先完成接種，才會考慮混打」，再不懂中文，也應該懂他的意思。

只是，陳時中都已經把話說得這麼白了，一旁的發言人莊人祥似乎有聽沒有懂，竟還說目前各地都有在研究混打，也提供醫事人員混打，這個月會開放，「一定會實施混打，敬請期待」。莊人祥應該很清楚混打的研究進度，才敢 說這些話，但他沒搞懂的是，混打不是科學問題，而是政治問題，如果月底前沒把這59.4萬的即期AZ疫苗打掉，大家都不好混了，莊人祥這張混打支票開這麼快，陳時中真的要唸他幾句了。