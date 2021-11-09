余天指不好運還吃不到萊豬 蘇貞昌：有立委說吃到發獎金

我國今年起開放含萊克多巴胺美豬進口，引發食安疑慮。民進黨立委余天今於立法院質詢行政院長蘇貞昌美豬佔我國豬肉市場比例，蘇貞昌回答，進口豬肉市佔率不到10%，美豬又佔進口豬肉不到5%。余天因此表示，「那在台灣要吃到萊豬，不好運還吃不到」，蘇貞昌則笑回，「有立委說，誰吃到萊豬，要發獎金」。

余天今詢問，台灣從美國進口豬肉，一定要進口萊豬？蘇貞昌回應，「沒有，隨個人自由」。余天接著表示，國內進口商沒那麼笨，怎麼可能故意進口含萊劑豬肉，蘇貞昌則說，沒錯，政府會嚴格把關，一定要符合安全標準，「要不要買都是自由的」。

對於余天接連詢問台灣豬、進口豬佔我國豬肉市場比例，以及美豬所佔比例，蘇貞昌表示，台灣人愛吃台灣豬，市佔率超過9成，進口豬肉市佔率不到10%，美豬則佔進口豬肉中不到5%。

余天因此表示，那在台灣要吃到萊豬，不好運還吃不到，蘇貞昌笑回「有立委說，誰吃到萊豬，要發獎金」。余天也呼籲蘇，應加強宣導開放萊豬進口的利害關係，蘇貞昌則表示，在地方說明會的時候都會說清楚，「大家喜歡聽你唱歌，也喜歡聽我演講」。

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