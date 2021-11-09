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運動企業認證 賴清德頒獎給上海商業、中信房屋

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「110年度運動企業認證授證典禮」，肯定所有獲得認證的企業對推廣運動所做的努力與付出。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「110年度運動企業認證授證典禮」，肯定所有獲得認證的企業對推廣運動所做的努力與付出。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「110年度運動企業認證授證典禮」，肯定所有獲得認證的企業對推廣運動所做的努力與付出，並盼企業界與政府同心協力，透過運動增進國民健康、提升企業人力資源的品質，讓社會充滿活力、國家強健，一同朝「活力台灣」的目標邁進。他也頒獎項予上海商業儲蓄銀行、大同世界科技公司及中信房屋等運動企業。

賴清德表示，今天非常高興代表蔡英文總統前來感謝所有認證企業對政府政策目標的響應及支持，共同合作推廣運動。他談及今年夏天東京奧運賽事，說明東奧健兒的精彩表現深入國人的內心，「不是在於選手們獲得2金4銀6銅的史上最佳成績，而是他們追求卓越、永不放棄的精神。」

賴清德指出，奧運健兒能在國際舞台上為國爭光，除了選手們長年累月的訓練、努力及天賦，還包含教練、隊醫、復健師、營養師及心理師等後援團隊及企業界的大力支持。他也藉此向企業界表達由衷謝忱。

賴清德強調，蔡總統將運動視為國家的政策目標，就是希望建立「活力台灣」。今天的運動企業認證也是國家政策重要的一環，除了表彰認證企業善盡社會責任，以及對推廣運動的貢獻，政府也希望經由認證，把得獎企業視為模範，引起社會迴響，讓更多企業一起來響應。

賴清德指出，目前已約有500多家企業參與運動企業認證活動，受惠的員工總數約達82萬名，他認為，企業參與運動認證活動，不僅能提升企業人力資源的品質，也對企業品牌的強化及行銷深具助益。

針對「活力台灣」政策目標，賴清德表示，政府希望透過運動增進國民健康，讓社會充滿活力、國家強健。事實上，在台灣，運動不分藍綠、不分黨派，只要台灣的選手站上國際舞台，大家就會團結在一起，不分彼此為選手吶喊、加油，那股熱情令人感動。展望未來，他期盼企業界與政府同心協力，朝「活力台灣」的目標邁進。

賴清德 東京奧運 復健

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