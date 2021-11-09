影／世界宗教博物館慶 蔡、朱、侯祝賀 同場不同台
世界宗教博物館今天成立滿20周年，邀請蔡英文總統、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜一起出席館慶典禮，但朱立倫提早抵達並致賀詞後即離去，蔡英文則出席致詞及參加靈性生態館啟動儀式，侯友宜在蔡離去後不久抵達，三人時間交錯巧妙避開，同場卻不同台合體。
籌建世界宗教博物館的心道法師持續推動愛與和平及「靈性即生態」的宗教理念，同時啟動靈性生態館呼籲民眾重視生態永續、地球平安與心靈和平，與蔡總統、佛光山住持心保法師、天主教總主教鍾安住等應邀貴賓一起點亮祈福燈祈禱。
蔡英文致詞表示，很高興今天與各宗教代表齊聚一堂，共同參與宗教博物館20周年的活動，最今的疫情、氣候變遷或是各種災難議題，都影響我們日常生活，大家應同心思考如何解決問題，共創健康、和平與寧靜的世界，也期待各宗教未來能與政府有更密切的互動與往來。
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