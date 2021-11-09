雖說不宜下戰帖 朱立倫再籲蔡總統「不要躲在後面」

年底四項公投持續引發討論，執政黨與在野黨頻頻交鋒，國民黨主席朱立倫表示，今天宗教活動不宜向蔡英文總統下戰帖，但他還是要呼籲蔡英文不要躲在後面，要勇敢面對，他另外也嗆蘇貞昌不該用「上駟下駟說」來嘲諷及攻擊在野黨主席。

朱立倫表示，今天是宗教活動，會場及過程中不適宜與蔡英文下戰帖，但要藉聯訪時間向蔡英文呼籲，不用站在發言人及讀稿機的後面，應該勇敢站出來，就她及全民最重視的四個公投來公開辯論。

另外，有關公投說明會，行政院長蘇貞昌嗆聲「上駟下駟說」，強調「每個人都是人才，不要把人跟馬比，馬講話人聽不懂」；朱立倫則嗆蘇貞昌「麻煩搞清楚」，不該用媒體的一句話來嘲諷，惡毒的攻擊在野黨主席。

朱立倫強調，現在總統府發言人應該知道他跟本沒有說「蔡主席去站台」的事情，他只是說蔡英文太忙了，但他今天要再講，還是要請蔡英文站出來對四項公投辯論。