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「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

王不見王！ 蔡英文、朱立倫、侯友宜同場活動巧避開

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蔡英文致詞時表示，大家應共同思考疫情、氣候變遷等災難的解決之道，期待未來宗教與政府能有更密切的合作。記者張睿廷／攝影
蔡英文致詞時表示，大家應共同思考疫情、氣候變遷等災難的解決之道，期待未來宗教與政府能有更密切的合作。記者張睿廷／攝影

世界宗教博物館今日舉辦20周年館慶，邀請蔡英文總統、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜到場，不過3人出席時間巧妙錯開，皆沒有碰到對方。蔡英文致詞時表示，不論是疫情還是氣候變遷等各種災難，都影響我們的日常生活，大家應共同思考問題的解決之道，共創健康、和平的世界，期待未來宗教能與政府有更密切的互動與往來。

世界宗教博物館成立滿20周年，今日在新北市永和本館舉辦「華嚴世界─靈性生態館」揭幕以及世界宗教和諧日祈福儀式。蔡英文、朱立倫、侯友宜皆受邀出席，不過朱立倫在下午1時30分左右就到達會場，短短致詞幾分鐘便離開會場；蔡英文則是在2時10分抵達，待了約40分鐘，直到2時50分才離開；侯友宜在3時許到達，3人雖參加同場活動，卻完全沒有碰著對方。

蔡英文致詞時表示，今天是世界宗教國際日，相當高興能在如此重要的日子與各宗教代表齊聚一堂，共同參與宗教博物館20周年的活動。靈鷲山多年來都用跨宗教、跨領域的方式關注社會重大議題，包括極端氣候、生命教育等，也會用實際行動來行善，像長期捐贈物資給食物銀行、弱勢團體就是。

蔡英文提到，靈鷲山上個月也在北海岸發起了淨灘活動，讓許多家長帶小孩參加，這是親子環境教育的機會，也為人類海洋盡一份心力。

蔡英文指出，靈鷲山在過去這段防疫期間也積極配合政府防疫措施，透過網路舉辦線上法會，持續帶給社會更多安定、和諧力量，也是民眾生活重要的精神支柱。

蔡英文表示，今年世界宗教和諧日的主題是靈性生態、和平祈福，今天現場有各個宗教的重要人士，大家應該共同思考疫情、氣候變遷等國際災難的解決之道，才能共創健康和平的世界。

蔡英文說，未來期待宗教能與政府有更密切的互動、往來，集合大家的善心與力量，朝向幸福的方向邁進，一起為台灣和世界，做出貢獻。

蔡英文 侯友宜 朱立倫

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