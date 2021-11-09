為博聲量稱基隆捷運是騙局？ 柯文哲：博聲量的是林右昌

基隆捷運是否為騙局，台北市長柯文哲及基隆市長林右昌吵了快2個月，北市議員江志銘指出，柯文哲指基隆捷運是騙局的4理由，同樣也適用在北市府推動的捷運環狀線東環段，認為柯文哲為博聲量惡意誤導基隆捷運，柯文哲則也提出4點捍衛自己觀點，直言八堵到基隆這段路線無法當民汐線的東延段，並說「要博聲量的是林右昌，不是柯文哲」。

江志銘表示，柯文哲4個理由指基隆捷運是騙局，包含輕軌變捷運、路線更改為炒地皮、基隆捷運沒進基隆、經費從60億暴增至430億，但上述理由，東環段也都符合，「如果我說東環段是騙局，你怎麼想？」

江說，東環段路線也不是一開始就定案，依照柯文哲邏輯，東環段改選走人口及建物密集的瑞光路也是為了炒地皮；北市多條捷運路線也沒通道台北車站，難道這些捷運路線都不算北捷系統一部分？

經費方面，最初60億是要蓋基隆輕軌，430億是要改成中運量的基隆捷運，柯文哲拿輕軌的錢去跟中運量捷運相比，根本是惡意誤導。

江志銘表示，一條交通建設的興建十分困難，工期至少10年起跳，但柯文哲一句「騙局」就抹煞基隆歷代市長及參與者的辛苦，基隆捷運的推動，柯文哲與北市捷運局都有參與，是否也成騙局中的共犯。

柯文哲表示，第一，當初會議上從頭到尾都沒說要蓋捷運，只說「有好幾個選項」，蔡英文總統2017年在基隆喊出基隆輕軌是基隆偉大政策，預計2022年完工，但4年多過去仍毫無頭緒，這就是跳票、騙局。

第二，換了路線；第三，八堵到基隆這段路線是否進入基隆，這是說詞，到底是傳統的基隆，還是整個基隆都算進去？；第四，目前中央編430億要蓋基隆捷運根本蓋不完，不可能。

柯文哲再說，現在最大的問題是，想先蓋民汐線的東延段，但民汐線卻還沒確定，八堵到基隆這段若當作民汐線的東延段，也無法銜接文湖線，2個站距差280公尺，加上東環段又還沒蓋，將來這條線的運量會有問題。

江志銘問柯，基隆捷運是否還要繼續走下去？柯文哲回應，「這是交通專業，交通部長王國材說要拜訪我，歡迎他來，因為基隆捷運蓋下去，若台北端銜接不上，功能會很差」。

柯表示，基隆捷運若當民汐線的東延段，從汐科站到南港站，恐怕都不用蓋，但這是交通專業，現階段還是主張北宜高鐵先蓋，交會站一定要蓋在宜蘭站。

江志銘最後說，一條交通建設的興建很辛苦，不要為了博取聲量，動不動就說騙局；柯文哲笑回，現在要博取聲量的是林右昌，不是柯文哲，他自己非常清楚，八堵到基隆這段，現階段是無解，設計有困難。