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「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

戰鬥藍提名單威脅主席威信？ 朱立倫批放話者心懷不軌

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，中廣董事長趙少康已經否認，而他今天也是第一次聽到，現在做這種放名單的事情，企圖造成藍營分裂及紛爭，都是心懷不軌。記者李成蔭／攝影
國民黨主席朱立倫表示，中廣董事長趙少康已經否認，而他今天也是第一次聽到，現在做這種放名單的事情，企圖造成藍營分裂及紛爭，都是心懷不軌。記者李成蔭／攝影

2022人選持續引發討論，傳出藍營有份「戰鬥藍的六都夢幻名單」，被外界解讀威脅國民黨主席朱立倫威信。朱立倫表示，中廣董事長趙少康已經否認，而他今天也是第一次聽到，現在做這種放名單的事情，企圖造成藍營分裂及紛爭，都是心懷不軌。

2022即將到來，國民黨許多人士都表態參選縣市首長及議員，不過傳出黨內對這些人選都不滿，而另提一份「戰鬥藍的六都夢幻名單」，引發爭議；趙少康對此澄清絕無此事。

朱立倫回應，趙少康已經否認，而有關這份名單他今天也是第一次聽到，說不定過幾天又有人再放出另一份名單，那這樣其實完全沒有意義。

朱立倫強調，黨內初選是明年年初的事情，且黨內有一定的初選及提名機制，有心人士在現階段用這種手段，企圖造成國民黨紛爭及對立，都是心懷不軌。

有關公投說明會人選，黨內有雜音，朱立倫也說，大家都希望由黨內戰將出戰，像趙少康或年輕的戰將都很好，也希望大家都能充分表達意見。另外，有關近日是否會與顏家見面，以及顏寬恆究竟選不選？他也表示有消息一定會跟大家報告。

朱立倫 趙少康 國民黨

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