拋大台北市、北海市2方案 林右昌：現在正適合凝聚共識

基隆市長林右昌針對行政區劃的問題，上月拋基隆、汐止、台北合併升格「大台北市」、或整合新北7個區成立「北海市」兩方案。林右昌今天在市務會議後記者會指出，整個國土規畫還有行政區劃的問題應該被重視，他希望大家有機會可以深入討論，這是落實縣市平權、十年政綱的主張，現在時機點適合大家凝聚共識、討論。

林右昌提出2個方案。一是基隆市與新北市7個行政區金山、萬里、石門、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮合併升格，另一個方案則是基隆與汐止、台北市合併升格。

林右昌今天說，新北市海邊的7個區，和基隆是一個大的生活圈，這地區民眾生老病死、就學、就業多在基隆進行，符合人民生活圈上的期待。他主張的重點在推動縣市平權，人民共好，也就是生活在台灣各個縣市的民眾，不應所處縣市貧富的差別，得到不同的對待。

林右昌指出，縣市平權對台灣未來的國家競爭力和發展是重要的事，不要政治化或窄化為行政區域的整併而已，兩方案都可討論。

林右昌還說，這涉及中央的權責，他希望大家有機會可以深入討論，他主張要落實縣市平權、十年政綱的主張，現在時機點適合大家凝聚共識、討論，行政區劃、財劃法、財政分配、組織權力編制等的問題一定要解決，否則不利整個國家競爭和發展，整個國土規畫還有行政區劃的問題要被重視。