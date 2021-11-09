大二生進刀房縫傷口合法？ 陳時中：等衛生局釐清事實

成大醫學院一名二年級學生被學長姐在網路發文指控，沒有醫師執照就在手術房替患者縫合傷口，外界質疑合法性。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「聽起來像是有違法」，仍要等台南市衛生局把事實釐清，若需中央協助認定也會協助。

有網友在網路發文表示，「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心，這裡集結了各式醫學權威與手術人才，於是你非常放心地動了手術，從手術房醒來後，發現旁邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，那麼各位會怎麼想呢？是會覺得這裡的學生非常強，不需要考醫師國考就有R3的實力？還是會再也不敢來這邊呢？」

對此台南市衛生局表示，雖然學生是在醫師監督之下進行醫療行為，不違反醫師法，但是成大是教學醫院，仍然有相關的教學計畫，大二的學生是否可以實際接觸病患進行醫療行為，還要進一步的審視其教學計劃，如果醫院沒有依照計畫，可能涉及違反醫療法第57條，可以開罰5到25萬元。