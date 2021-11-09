基隆捷運公聽會變基隆市長前哨戰 看三人怎麼說

基隆捷運爭議不斷，民眾黨立委邱臣遠今下午召開公聽會，邀請立委蔡適應、前立委謝國樑參加，這是三人首度同台談基隆捷運，也被視為是基隆市長前哨戰。邱臣遠表示，他故鄉在基隆，無論擔任什麼職務，對故鄉投入都不會打折，交通部能盡快提出符合基隆需求的方案。

邱臣遠今天下午召開基隆捷運公聽會，邀請立委蔡壁如、高虹安等人，與交通部次長胡湘麟，以及台灣海洋大學河海工程學系前教授黃文吉、開南大學軌道運輸兼任教授馮駿松、中山大學財務管理學系特聘教授張玉山、消基會交通委員會召集人李克聰等人，以及基隆地方代表共同討論。

邱臣遠表示，基隆捷運紛擾30多年來有非常多方案，今天主要是為了解基隆人需求，也邀請基隆各界民意代表做相關發生。他說，台鐵與基隆捷運一直以來都有相關競合問題，無論是路廊變更、八堵到基隆段的問題，民進黨政府都是不斷在「預算上變變變、計畫也是騙騙騙」，基隆捷運好像是個迷航記，希望交通部盡快提出相對符合基隆需求的方案，尊重專業的前提下顧到北北基路網一日生活圈，做軌道發展。

對於謝國樑、蔡適應和邱臣遠同台，被視為基隆市長前哨戰，邱臣遠說，他故鄉在基隆，一直以來都很關心基隆議題，無論擔任什麼職務，對故鄉的投入都不會打折。今天最主要目的，是要替基隆人解決基隆捷運30年來的議題，也感謝各黨要角出席公聽會，多元性、專業性都值得期待。

謝國樑則表示，他今天受邀只會談基隆捷運議題，他個人主張絕對不能廢掉基隆火車、火車站，「可以有捷運、但不能廢火車」，這是通勤族賴以為生的通勤工具，他希望今天能闡述他對此事的堅持與基隆市民的看法。

對於三人同台被視為基隆市長前哨戰，謝國樑說，對於未來公職選舉，雖然可能有些競爭氣氛，但大致都是專注在基隆交通建設，對於議題關注度都一樣。

蔡適應致詞時說，以往基隆捷運整合新北、台北，捷運興建過程中不是今天才提出來，提了很多年，但參與過程有很多各式各樣的因素，造成這段捷運無法開通或興建。他說，小英政府上任後，林右昌和雙北首長們有就此討論台北東區路網有效作法，以前有提到台鐵捷運化，做到一半後無法進行下去有其困難，才會在此基礎上推動其他方案。

蔡適應說，基隆加汐止的捷運路線，是台鐵捷運化最早修訂版本的新版本，不但只有基隆到南港捷運，還有基隆到東湖，在東湖西段延長可以服務更多市民，就這幾件事情確實有可蓋性，但過程不只是工程、還有民眾搭乘意願等，他有要求交通部在整體報告完成後，應該儘速在台北、新北、基隆召開說明會，期待類似這樣未來更多公眾參與、透明。