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爭取參選 黃瀞瑩自曝因「學姊」身分爆紅一度怕發臉書

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
爭取民眾黨北市議員參選的北市府副發言人黃瀞瑩、前副發言人林珍羽今天接受媒體人黃光芹專訪。圖／引用直播
爭取民眾黨北市議員參選的北市府副發言人黃瀞瑩、前副發言人林珍羽今天接受媒體人黃光芹專訪。圖／引用直播

2022選戰倒數一年，爭取民眾黨北市議員參選的北市府副發言人黃瀞瑩、前副發言人林珍羽今天接受媒體人黃光芹專訪，黃瀞瑩透露爭取參選的心路歷程，黃說，她一開始被稱女神，但曾因上節目談統獨被攻擊，一度讓她選擇把自己「縮」起來，甚至曾有一段時間害怕發臉書，會因鄉民一句話而受挫。不過走過那一段，她發現柯文哲很多發言及政策都會被攻擊，不應該這樣，應該將眼睛看到的講出來。

林珍羽也提到，她有信心衝下民眾黨一席議員，她也期許自己「不要變成大家新聞上看到的議員」，黃光芹追問，不想變成哪些議員？林珍羽表示，蠻多位，很多議員都蠻精彩的，這就像一面鏡子，希望民眾黨以理性務實問政，走中道路線，不要用這樣偏激的方式問政。

黃光芹也問民眾黨與國民黨未來2022、2024競合？黃靜瑩說，還是要互相學習，尤其她們還算新人，不管哪一個陣營的都要學習，學姊也點名國民黨議員徐巧芯問政質詢非常優質，稱讚徐巧芯邏清楚，議會需要有這樣的議員出現，之所以爭取參選，是希望將柯文哲執政八年的政治文化留下來。

對於先前議員簡舒培在議場要柯文哲覆誦蔡英文總統的四個堅持，黃瀞瑩說，她當天也坐在議場，當天柯文哲也異常用丹田講話，感受到柯文哲情緒已經起來，已經很生氣。黃說，儘管當幕僚要安撫柯冷氣，但她在旁邊聽也很生氣。所以才會在臉書發文，每個人都有言論自由，為何一定要覆誦你的話才愛台灣，才是認同。

由於北高是民眾黨2022的重中之重，主持人黃光芹問及，北高有沒有機會拿到十多席議員，林珍羽表示，她有信心鬥志衝下議員這一席，學姊黃瀞瑩則是爭取士林北投選區，但議員陳建銘女兒陳思宇也同時登記中山大同、士林北投選區參選，對於雙姝爭取士北區，黃靜瑩說，每個人都有表達意願的權利，因是黨部負責，不知道其他人的意願表達。

黃瀞瑩提到，當初柯文哲的一日幕僚爆紅後，她曾陪柯文哲上廣播節目，當天主持人也是黃光芹，當天閃光燈一直閃，連黃光芹都嚇到閃光燈都比柯P多，黃瀞瑩說，一日幕僚爆紅、受到很大關注後，自認「很像做夢」、「一開始有嚇到」、「發一篇臉書有一萬多個讚」、「為什麼會有這樣的事情發生」，不過也會有遭到批評、媒體報導、狗仔跟拍等反效果。

黃瀞瑩說，一開始很多人說她是女神，不過享受一段甜蜜期後，也有人說學姊從神壇跌下來，先前上節目講統獨的時候，讓她遭受很多攻擊，當時的她選擇將自己縮起來，將自己壓到最低，低調過日子，但結果發現儘管低調，人家還是會討論。之所以報名參選，是因一個心念一轉。

柯文哲 黃瀞瑩 黃光芹

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