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西非生控訴申請來台簽證受阻遭歧視 外交部澄清

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上直播例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上直播例行新聞說明會直播

有關境外生控訴我駐奈及利亞代表處刁難簽證及在簽證申請過程中歧視西非學生，外交部發言人歐江安今指出，駐外館處針對個案申請人所提交的文件及證件進行查證，從未因為文件是西非地區或由特定國家提供就拒絕受理，無涉「歧視」。

境外生權益小組今舉行記者會，要求外交部停止在簽證申請過程中歧視西非學生；他們指出，一群來自西非國家的境外生至今無法順利申請到簽證，被要求必須在「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」辦理簽證申請，卻遭遇預約申請時間無故被延後超過一個月、繳交申請材料後遲無法獲得申請結果等嚴重問題。

西非學生近期發布公開信，試圖讓外交部理解他們所遭遇的困境，但外交部的回應並未正視問題。他們提出四點訴求：一，西非學生應得到與其他國家國際學生相同對待，不該被歧視；二，台灣政府不應以少數個案為理由，而視所有西非學生文件為偽造。

三，簽證申請審核時間應該被適當地減少；四，簽證申請審核資訊應該對申請人公開透明，如有需要進一步釐清或補充文件，奈及利亞的台北貿易辦事處應盡快與申請人溝通。

歐江安今在外交部線上直播例行新聞說明會針對此事指出，依據駐外各館處簽證審查與移民單位的查核經驗，部分國家因偽造、變造證件情形嚴重，我國相關駐外館處必須先釐清實情、確認文件真實有效，以避免不法情事。

歐江安說，駐外館處針對個案申請人所提交的文件及證件進行查證，從未因為文件是西非地區或由特定國家提供就拒絕受理，而是要與相關國家的政府機關進行查核文件的真實性，因此無涉「歧視」；至於查證速度，駐外館處是向當地政府機關協請進行文件實質審查，因此必須尊重當地政府的流程及回覆情形，各國速度不一。

歐江安表示，駐奈及利亞代表處在配合奈及利亞政府的防疫措施，彈性調整領務服務時間，惟考量教育部盼本學期學生能盡量於12月15日前入境台灣，外交部已請駐處在可能範圍內縮短預約送件時間；駐處已將學生簽證申請預約全數提前至11月22日以前，並通知當事人。

簽證 西非 外交部

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