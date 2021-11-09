綠委提彰化升格 蘇貞昌：最大縣符合民意與需要不反對
民進黨立委黃秀芳上午在立法院質詢時表示，彰化縣的人口符合地方制度法升格的條件，且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化文化豐厚、歷史悠久，更有許多傳產或隱形冠軍，希望討論城市升格時不要遺漏彰化。行政院長蘇貞昌回應，彰化縣是6都以外人口最多的大縣，如果符合民意跟相關需要，他都不反對。
黃秀芳說，2009年時彰化就有提出要升格，但當時沒有通過。今年大新竹、雲嘉嘉等縣市受到討論，地方制度法升格所需125萬人，彰化人數是人夠的。且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化有傳產及許多隱形冠軍產業，像這次疫情中，就有口罩、製造口罩的機器或是呼吸器等都在彰化，希望提到其他縣市升格時，不要把彰化遺漏，彰化是可以單獨升格的。
蘇貞昌回應指出，確實彰化縣是6都之外，人口最多的大縣，各方面條件，都非常齊備。他說，他也特別重視彰化，前一陣子去了彰化、還去了很多次，每一次都大大支持地方所需的各項經費。蘇也說，感謝黃秀芳非常重視，他也很支持，如果彰化民意跟相關需要，「我都不反對。」
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