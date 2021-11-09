快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

綠委提彰化升格 蘇貞昌：最大縣符合民意與需要不反對

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌。記者邱德祥／攝影

民進黨立委黃秀芳上午在立法院質詢時表示，彰化縣的人口符合地方制度法升格的條件，且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化文化豐厚、歷史悠久，更有許多傳產或隱形冠軍，希望討論城市升格時不要遺漏彰化。行政院長蘇貞昌回應，彰化縣是6都以外人口最多的大縣，如果符合民意跟相關需要，他都不反對。

黃秀芳說，2009年時彰化就有提出要升格，但當時沒有通過。今年大新竹、雲嘉嘉等縣市受到討論，地方制度法升格所需125萬人，彰化人數是人夠的。且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化有傳產及許多隱形冠軍產業，像這次疫情中，就有口罩、製造口罩的機器或是呼吸器等都在彰化，希望提到其他縣市升格時，不要把彰化遺漏，彰化是可以單獨升格的。

蘇貞昌回應指出，確實彰化縣是6都之外，人口最多的大縣，各方面條件，都非常齊備。他說，他也特別重視彰化，前一陣子去了彰化、還去了很多次，每一次都大大支持地方所需的各項經費。蘇也說，感謝黃秀芳非常重視，他也很支持，如果彰化民意跟相關需要，「我都不反對。」

口罩 艋舺

延伸閱讀

立委建議建「核五」 蘇貞昌潑冷水：要蓋哪裡

核四沒共識 羅明才主張蓋核五 蘇貞昌：蓋在哪裏？

柯P嗆莊人祥智商 蘇貞昌：不要買到也罵、買不到也罵

軍公教加薪扣掉通膨「倒退嚕」 蘇貞昌：馬執政加薪比較高？

相關新聞

遭批沒吃過美國萊豬 陳吉仲：家裏務農在美吃許多美豬

力擋反含萊克多巴胺美豬，農委會主委陳吉仲屢親上火線。但不僅遭質疑立場與任教授時期不同，衛福部草屯療養院醫師沈政男更批評陳...

規劃六都名單與朱立倫抗衡？趙少康：那種放話與我無關

「上報」報導，針對明年縣市長大選，戰鬥藍已經規劃一份六都市長夢幻名單。戰鬥藍發起人趙少康今日鄭重澄清絕無此事，並強調所有...

再批陸禁我釋迦案 陳吉仲：日本燻蒸後就允許輸入市場

不滿中國大陸片面禁止我鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，我方向世界貿易組織（WTO）申訴。農委會主委陳吉仲今表示，還是希望透過多邊的...

綠委提彰化升格 蘇貞昌：最大縣符合民意與需要不反對

民進黨立委黃秀芳上午在立法院質詢時表示，彰化縣的人口符合地方制度法升格的條件，且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化文化豐厚、歷...

柯P酸莊人祥智商 蔡易餘：不懂為何為罵而罵？

政府自購59.4萬劑AZ疫苗將在11月30日到期，台北市長柯文哲拋出「智商不到70嗎？」諷刺指揮中心發言人莊人祥。民進黨...

蘇貞昌：如果重啟核四公投通過 依法就要重啟

國民黨立委翁重鈞今天質詢提及重啟核四公投引起各界爭論。行政院長蘇貞昌說，如果重啟核四公投通過，依公投法，就要重啟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。