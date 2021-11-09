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遭批沒吃過美國萊豬 陳吉仲：家裏務農在美吃許多美豬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
力擋反含萊克多巴胺美豬，農委會主委陳吉仲屢親上火線。但不僅遭質疑立場與任教授時期不同，衛福部草屯療養院醫師沈政男更批評陳在美國根本沒吃過萊豬。陳上午受訪雖反批沈「他是完全的不瞭解」，但僅說自己「吃了許多的美國豬肉」。記者周志豪／攝影
力擋反含萊克多巴胺美豬，農委會主委陳吉仲屢親上火線。但不僅遭質疑立場與任教授時期不同，衛福部草屯療養院醫師沈政男更批評陳在美國根本沒吃過萊豬。陳上午受訪雖反批沈「他是完全的不瞭解」，但僅說自己「吃了許多的美國豬肉」。記者周志豪／攝影

力擋反含萊克多巴胺美豬，農委會主委陳吉仲屢親上火線。但不僅遭質疑立場與任教授時期不同，衛福部草屯療養院醫師沈政男更批評陳在美國根本沒吃過萊豬。陳上午受訪雖反批沈「他是完全的不瞭解」，但僅說自己「吃了許多的美國豬肉」。

陳吉仲表示，他1994年至2000年在美國，2005、2009年再回美國客座，在美國時，因為家裏務農，所以非常吃虧，都沒有吃牛肉，都是買豬肉，「我當然吃了許多的美國豬肉」。記者追問是否吃過萊豬，陳則僅回應「謝謝」。

陳吉仲指出，反萊豬公投對整個國家發展非常重要，如果這個公投案過了，未來跟台美經貿關係、台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，都會大受影響，期待所有國人針對反萊豬公投，把所有的利弊，完全分析清楚。

陳吉仲說，就食品安全角度，因為我國有清楚的標示，所以現在市場的需求，一塊萊克多巴胺的豬肉也沒有進口，食品安全不只可以確保，而且我國完全依照國際規範標準，這本來就是每個要邁進國際區域經貿組織的國家所必須遵守的。

此外，陳吉仲也提到，就農民的角度而言，現在的豬價是20幾年來最高，政府還有百億基金，解決所有肉品市場、畜牧場的環保問題；所以不管站在農民、消費者或是站在你我，對反萊豬公投大家都應該投不同意票。

對於民團希望與陳吉仲辯論，陳說，民間團體都是他老戰友，也了解他們始終如一的堅持，但政府責任就是要把許多資訊公開、透明給所有國人了解，如果有機會的話，樂意來跟所有老戰友們，好好的把這邊所掌握的資訊來跟他們構通。

陳吉仲表示，在國家發展的過程中，反萊豬公投這個公投案如果通過了，傷害的絕對不會是只有農民與消費者，而是整個國家。

陳吉仲 美國 萊豬

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