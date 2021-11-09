快訊

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

大陸恒大風暴擴大！ 專家：台灣20多年前也曾上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規劃六都名單與朱立倫抗衡？趙少康：那種放話與我無關

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

「上報」報導，針對明年縣市長大選，戰鬥藍已經規劃一份六都市長夢幻名單。戰鬥藍發起人趙少康今日鄭重澄清絕無此事，並強調所有戰鬥藍人事布局、活動規畫以及政策訴求，均以趙少康本人說明或辦公室發出的新聞稿為唯一管道，外界各種打著趙少康或戰鬥藍旗幟的放話，一概與趙少康無關，更不代表戰鬥藍。

根據報導內容指出，戰鬥藍力拱孫文學校總校長張亞中與無黨籍立委高金素梅等人挑戰六都市長，形同挑戰國民黨主席朱立倫的提名權。趙少康強調，根據體制，國民黨公職提名權原本就在黨主席，他無意挑戰任何人，戰鬥藍是為了提升國民黨整體戰力、凝聚基層向心力，他願意替黨提名的優秀人選站台或助講，以獲得國民黨整體勝利為首要任務。

至於報導點名戰鬥藍在明年選戰中支持或不支持的特定人選，趙少康澄清都不是他授意，事先他也未接獲媒體查證。趙少康強調，由於戰鬥藍號召力強大，最近打著戰鬥藍旗號做各種放話者眾多，對於戰鬥藍規劃與行動，一概以他的說法與辦公室新聞稿為依歸，其他人的放話均與趙少康和戰鬥藍無關。

趙少康 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫批公務員加薪4％被通膨吃掉 民進黨：馬政府只加3%

趙少康自嘲沒被換是「下駟」？朱立倫：我希望跟蔡主席辯論

防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施

諷朱立倫昨是今非 民進黨團：乾脆把核廢料放國民黨部

相關新聞

再批陸禁我釋迦案 陳吉仲：日本燻蒸後就允許輸入市場

不滿中國大陸片面禁止我鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，我方向世界貿易組織（WTO）申訴。農委會主委陳吉仲今表示，還是希望透過多邊的...

遭批沒吃過美國萊豬　陳吉仲：家裏務農在美吃許多美豬

力擋反含萊克多巴胺美豬，農委會主委陳吉仲屢親上火線。但不僅遭質疑立場與任教授時期不同，衛福部草屯療養院醫師沈政男更批評陳...

規劃六都名單與朱立倫抗衡？趙少康：那種放話與我無關

「上報」報導，針對明年縣市長大選，戰鬥藍已經規劃一份六都市長夢幻名單。戰鬥藍發起人趙少康今日鄭重澄清絕無此事，並強調所有...

柯P酸莊人祥智商 蔡易餘：不懂為何為罵而罵？

政府自購59.4萬劑AZ疫苗將在11月30日到期，台北市長柯文哲拋出「智商不到70嗎？」諷刺指揮中心發言人莊人祥。民進黨...

蘇貞昌：如果重啟核四公投通過 依法就要重啟

國民黨立委翁重鈞今天質詢提及重啟核四公投引起各界爭論。行政院長蘇貞昌說，如果重啟核四公投通過，依公投法，就要重啟

朱立倫批軍公教加薪4%被通膨吃掉 蘇貞昌：酸葡萄

國民黨主席朱立倫批評蔡政府宣布明年幫軍公教加薪4%，但扣掉通膨則完全沒有漲；行政院長蘇貞昌今天說，馬政府執政時期，加薪有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。