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柯P酸莊人祥智商 蔡易餘：不懂為何為罵而罵？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團今開記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團今開記者會。圖／取自直播

政府自購59.4萬劑AZ疫苗將在11月30日到期，台北市長柯文哲拋出「智商不到70嗎？」諷刺指揮中心發言人莊人祥。民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，應該鼓勵大家打疫苗，卻用智商70來批判莊人祥，也許沒人跟柯市長自稱的智商157一樣，柯市長有自己的思考邏輯，「但大家真的不懂，為何不好好做好防疫環節，而是為罵而罵。」

蔡易餘說，盡速打疫苗是指揮中心最要緊的事 ，指揮中心在努力，因此疫情不該分朝野，台北市政府應該站在協助趕快打疫苗，讓這次AZ疫苗59.4萬劑，能在安全有效期間趕快施打。

針對國民黨也質疑指揮中心採購即期疫苗，蔡易餘說，11月4號衛環、財政委員會聯席會通過主決議，國民黨林奕華等人要求衛福部比照新加坡模式 ，向美國、日本和歐盟聯繫爭取採購有效期限的國際認證疫苗，一個月內向立法院提出報告，還沒到期限衛福部去執行。

蔡易餘說，衛福部評估施打狀況，第二劑一天差不多7萬劑，慢慢增加，依照合理狀況進了59.4萬劑疫苗，符合指揮中心對疫苗施打安排，也遵照林奕華等人的主決議內容，陳時中脾氣真好，要求搶疫苗，還被抹黑罵他，有夠莫名其妙，「國民黨為罵而罵、為亂而亂。」

AZ疫苗 蔡易餘 衛福部

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