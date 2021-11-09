核四沒共識 羅明才主張蓋核五　蘇貞昌：蓋在哪裏？

重啟核四公投12月18日投票，不僅民進黨政府力擋，連國民黨籍宜蘭縣長林姿妙都表達反對。國民黨立委羅明才今在立院總質詢時主張，既然朝野對核四沒共識，應規劃興建核五電廠。行政院長蘇貞昌答詢時反問，「委員認為要蓋在哪裏？」

經濟部長王美花表示，確實有人在提下一代核能發展，主要是因為發現現在核廢料問題，要去做不同技術改進，但這都還在概念性的形成當中，到現在連怎麼去做實驗都還在概念形成當中，但「技術的發展我們都有在掌握」。

重啟核四等4公投引發朝野攻防，蘇貞昌今答詢重申，積極鼓勵國家主人踴躍出來投票，要投4個不同意台灣才會真有力，才不會再亂下去。羅說，也有人認為都同意台灣才好幸運。蘇反問，羅支持重啟核四？核廢料到現在還堆在新北市。

羅明才回應，要重啟核四，確實大家都擔心機組舊了。蘇貞昌也附和，核四電廠已經太過時了，而且機組機件都停產了，建照也過期了。

羅明才表示，法國70%核電，從來沒聽過有問題，空氣乾淨，也沒有碳排放的問題，台灣沒有電也不行，既然對重啟核四大家沒有共識，應向法國取經蓋核能第五電廠，最好、最貴沒關係，但要安全、可用百年，也符合溫室氣體效應規範。

蘇貞昌反問，「委員認為要建在哪裏？要主張核能第五電廠要蓋在哪裏？」羅明才說，這要專業研究。蘇再質疑，「委員你知道法國沒有地震與斷層帶，台灣有地震與斷層帶？」羅反問，「全部都有地震斷層帶？」

蘇貞昌再說，「德國在前總理梅克爾時代零核電了ㄋㄟ」。羅明才回應，現在科技這麼進步，應有不同做法。王美花緩頰稱，確實有人在提下一代核能發展，主要是因現在核廢料問題，要去做不同技術改進，但這都還在概念性形成當中。

國民黨立委翁重鈞則表示，核四廠為政府2800億元資產，難道就成為呆帳？王美花表示，核四廠目前封存在那邊，還沒做最後的處置。蘇貞昌則說，核四封存是在前總統馬英九時代。

蘇貞昌表示，核四要不要重啟，人民不是看那帳簿（指提列資產數），是看危險不危險，政府則是看可能不可能，這不是相戰，如果重啟核四公投通過，依據公投法要重啟，宜蘭鄉親緊張得要死，說會被核四害死。