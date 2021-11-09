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談重啟核四 王美花：若理解安全性就能知道不是選項

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
經濟部長王美花。記者徐偉真／攝影
經濟部長王美花。記者徐偉真／攝影

經濟部長王美花今天表示，如果就核四重啟的困難是重重的，對於核四重啟的議題，若大家能理解安全性和相關議題就能知道，核四重啟不是一個選項。

王美花今天在立法院受訪時表示，核四重啟困難重重，整個發包、施工設計部分，當初發了八百多個包，但介面等部分出現很多問題，一號機還不能用，也有發現新斷層，原能會昨天說核四重啟機率是零，原能會作為主管機關有他的判斷。

核四公投領銜人黃士修說日本有活火山也重啟核電。王美花今天說，每個電廠有每個電廠的狀況，台灣的電廠還沒蓋完，台灣有台灣的狀況，是蓋好之後才發現斷層，這都要調查評估。

至於日本核食和加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」，王美花說，若有輻射汙染的食品，就不會開放，不符合食品安全的當然不會開放，若有輻射汙染的當然不會開放。

王美花說，對有萊劑豬肉進口的問題在台灣引起討論，目前已經開放，台灣若又走不同的路，大家會對台灣遵守WTO規範有所質疑，11個會員國全都是開放符合CODEX標準可以進口，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。

王美花說，我國在非正式諮商時，很多國家跟我方說CPTPP是高標準協定，希望台灣做充分準備，加入是個重要戰略，希望大家會理解，含萊劑牛肉已經進口，也證明是安全的，牛肉可以但豬肉不行，大家會覺得是不一致的作法。

核四 王美花 原能會

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