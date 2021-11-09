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第14輪開不開混打？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

第14輪疫苗預計提供AZ、BNT與莫德納疫苗預約接種，並以第2劑為主，詳細的接種規畫指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

第14期是否開放疫苗混打，受外界關注。陳時中昨天表示，目前第二劑以同廠牌疫苗為主，要看疫苗到貨量和預約量，再來決定混打開放時間。

不過對於開放混打，可能讓日前到貨、11月底即屆效的59萬劑AZ疫苗「滯銷」，陳時中稱，不會為了把59萬劑打完，而損及混打，「如果有開放混打，59萬打不完，我們也在所不惜。」

針對屆效的疫苗，陳時中今日表示，目前約108萬人已經間隔滿10周等待打第二劑；如果放寬到間隔滿八周即可打第二劑，則約有226萬人符合資格，「接種需求確實存在」。

AZ疫苗 混打 陳時中

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