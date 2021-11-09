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柯P嗆莊人祥智商 蘇貞昌：不要買到也罵、買不到也罵
中央自購59.4萬劑AZ疫苗抵台，效期卻僅約1個月引發熱議，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表達事因供貨不穩，台北市長柯文哲卻以「智商不到70」評論。行政院長蘇貞昌今天受訪時，針對此事說，「不要買到也罵、買不到也罵」，希望大家認真出來打疫苗，提高覆蓋率。
針對疫苗效期問題，莊人祥指事因國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，強調可在效期內接種完畢，才接受這批疫苗。台北市長柯文哲昨天嗆，「昨天聽莊人祥在講，他是智商不到70嗎？白痴的理由。」
對此，蘇貞昌今天到立法院備詢前，接受媒體採訪時說，「我們守著疫情、努力買疫苗，不要買到也罵、買不到也罵」，希望大家認真出來打疫苗，讓覆蓋率提高，讓台灣更好。
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