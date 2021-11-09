中共成最佳助選員之1／這些人被點名「台獨頑固份子」聲量反衝高
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文／葛緯詩
大陸國台辦5日傳出一份「台獨頑固份子」清單，台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人都上榜，中國大陸表示，依法將對這些人實施懲戒，具體包括禁止本人及家人進入大陸和港澳地區、限制與大陸有關企業或金主合作，以及其他懲戒必要措施。但該舉動不僅帶動一波蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮的個人聲量，也讓綠營「撿到槍」，自誇被國台辦點名是「愛國勳章」，讓藍營忍不住大嘆中共根本是民進黨最佳助選員。
遭點名「台獨頑固份子」聲量比較 蘇貞昌遠勝
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/08/10~2021/11/07），行政院長蘇貞昌站在宣布各項政策的第一線，加上律師出身的好辯個性，備詢時屢屢選擇正面迎戰，網路聲量遠高於吳釗燮以及游錫堃，共計129萬5742筆。針對這次被國台辦點名為台獨頑固份子，蘇貞昌5日也在立法院回應，表示中國無理干涉我國事務，這樣的舉動讓人感到相當可笑，會繼續堅持捍衛台灣的主權，對於被點名為台獨分子一事還說「以此為榮」，獲得不少綠營支持者的支持聲量。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
蘇貞昌高聲量、低好感 吳釗燮狂打「抗中保台」搏好感
進一步從網路好感度及網路聲量散佈圖來看，蘇貞昌因為好辯的個性，大部分聲量多與爭議事件有關，屬於高聲量、低好感的類型，好感度在這幾人當中最低。吳釗燮、游錫堃則是高好感、低聲量，特別是吳釗燮身為外交部長，近期頻頻針對兩岸事務發言，還對共軍擾台大喊台灣要「戰到底」、「共軍攻台我會拿起武器」，甚至嘲諷「中共威脅台灣已懶得編藉口」等等，還有網友開玩笑「外交部變國防部了嗎」、「到底是外交部長還國防部長」，這次也說被列為台獨頑固份子是「殊榮」，從好感度來看，這些「抗中保台」言論有不少支持者買單，網路好感度因此最高。
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中共又成助選員 蘇貞昌聲量創公投說明會後新高
中共是否又成為民進黨最佳助選員？藍綠目前的主戰場鎖定年底四大公投，從蘇貞昌的網路熱門關鍵字來看，原先多與反萊豬、重啟核四、護藻礁等公投案有關，這次國台辦證實點名台獨頑固份子，蘇貞昌熱門關鍵字快速出現「台獨」、「台獨頑固份子」等，帶動聲量的上漲。
細看蘇貞昌的網路聲量趨勢，過去高峰點多與爭議事件有關，包括「3+11」報告引發民怨，進行施政報告時遭國民黨杯葛，以及在立法院上大罵女立委鄭麗文「不要臉」引起的失言風波，更創下聲量的最高峰。10月30日民進黨開始衝刺年底公投的四個不同意，蘇貞昌首場說明會一上台就機關槍開嗆「國民黨一路在亂」，雖然帶動聲量向上，但挨批是「執政多久又再怪國民黨」、「最大亂源就是你」，這次國台辦的台獨份子指控，聲量不僅創下公投說明會開跑以來的個人新高，也挑起民眾「抗中保台」的情緒，讓蘇貞昌「撿到槍」說是一種個人榮譽，氣勢大增，以年底四大公投來看，中共確實又成為民進黨的最佳助選員。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月10日至2021年11月7日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台獨頑固份子』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。
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