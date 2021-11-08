被施明德質疑曾為調查局特務 謝長廷：3天提證據否則提告

民進黨前主席施明德與妻子陳嘉君質疑駐日代表謝長廷曾為調查局特務，謝長廷今指出，「施明德夫妻的指控傷害我和家人極深」，若他們三天內再不提出證據，就委任律師，一切攤在法庭由司法審理。

施明德與謝長廷因「特務案」連日在臉書隔空交戰，施明德今以「再提醒臥底特務謝長廷趕快提告恢復名譽」為題發文，謝長廷傍晚也發文回應。

謝長廷指出，施明徳、陳嘉君在十多年前就指他是特務，而且向調查局拿了20萬元云云，非常聳動，還一直叫他要去法院控告，不然就是承認云云；事實上，法院已經調查清楚結案了。

「施明德夫妻的指控傷害我和家人極深，我費了很多時間、精力在法院取得公道，判決和筆錄都在臉書講過，為什麼施明德還是留聲機跳針式的重複舊訊息呢？他們應該指出上述法院判決有什麼問題？有什麼不可信？才對，而不是一方面不承認法院的確定判決，一方面又要求我再去法院告。」謝長廷寫道。

謝長廷表示，施明德也許認為他要控告他們才算數，這很遺憾，他一向尊敬施明德是民主前輩，又是前主席，不願讓人看笑話；讓施明德20多年，今天他越扯越大，似乎要把台灣民主的歴史改寫，把民進黨創黨先進都打成特務，似乎跟一般名嘴無差別。

「如果他希望這樣，那也只好訴諸法律。」謝長廷說，不過，真的勇於負責，就不要學名嘴老是用問句或用無法反證的事來逃避法律責任；例如「美麗島大審會沒卧底律師可能嗎？」「美麗島辯護律師有誰不是特務？」「江鵬堅死前告訴我他是特務」「民進黨建黨蔣經國怎麼會不知道？」

謝長廷指出，這一類都是無法控告的，記得媒體報導，施明德夫婦在紅衫軍事件後，自己打官司贏了上千萬元賠償，相信他們對法律規定已經很內行，知道如何影射不必負法律責任。

謝長廷表示，陳嘉君公開稱「高明輝在法院說謝長廷是特務」，這個說法，調出法院筆錄就可以證明有沒有？所以他反駁說「含血噴人」，但她迄今提不出證據，不知施明徳能不能提出證據？要不要共同負責，沒有證據當然就要負法律責任。