朱立倫批公務員加薪4％被通膨吃掉 民進黨：馬政府只加3%

蔡政府宣布明年幫公務人員加薪4%，國民黨主席朱立倫今天在臉書表示，蔡政府號稱是25年以來最高漲幅，但數字會說話，這25年以來，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8%，比年平均物價漲幅1%還低。所謂軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨吃掉，甚至還「倒退嚕」。民進黨今天回嗆，朱立倫擔任行政院副院長期間 國民黨有替軍公教加薪嗎？

民進黨發言人周江杰今天表示，朱立倫的臉書刻意省略馬英九政府時期數據，就是在提醒社會大眾，國民黨執政時不僅經濟狀況差、8年內軍公教也只有調薪一次，「要打臉馬前總統，請別拖民進黨下水。」另外也要請問，朱立倫擔任行政院副院長期間，國民黨政府有幫軍公教加薪？

周江杰表示，在疫情重創全球經濟下，台灣經濟成長率逆勢創11年新高，成果應該全民共享。蔡政府上任後，不僅連續6年調漲基本工資，行政院日前也拍板明年軍公教人員待遇調升4%，是25年來最高。

周江杰說，民進黨2次執政都各調漲軍公教待遇2次，馬政府8年只調過1次。「此外，我們也想知道，朱立倫在2009年至2010年擔任行政院副院長期間，國民黨政府為什麼沒替軍公教加薪？」

周江杰表示，民進黨執政時曾經在2001年、2005年調漲軍公教待遇各3%，馬政府執政時期僅於2011年調漲3%。蔡政府則是在2018年調漲3%，2022年也將要調漲4％。國民黨要罵人也不先做好功課，這數字讓馬前總統情何以堪？